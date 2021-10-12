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Без щеплення ніяк. У Київській області невакцинованих не пускатимуть у громадський транспорт

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
12 жовтня, 19:47
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У Київській області введуть нові правила пасажирських перевезень – в ОДА уточнили деталі
В Україні зміняться правила роботи громадського транспорту
В Україні зміняться правила роботи громадського транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

З 21 жовтня невакциновані від коронавірусу жителі Київської області не зможуть користуватися громадським транспортом.

Про це повідомили в Київській ОДА.

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Зазначається, що Кабмін передбачив посилення правил міжрегіональних перевезень у "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" регіонах. Йдеться як про регулярні, так і про нерегулярні перевезення.

Які правила введуть?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

У Київській ОДА підкреслили, що ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:

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  • дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;
  • діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.

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