Без щеплення ніяк. У Київській області невакцинованих не пускатимуть у громадський транспорт

З 21 жовтня невакциновані від коронавірусу жителі Київської області не зможуть користуватися громадським транспортом.
Про це повідомили в Київській ОДА.
Зазначається, що Кабмін передбачив посилення правил міжрегіональних перевезень у "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" регіонах. Йдеться як про регулярні, так і про нерегулярні перевезення.
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Які правила введуть?
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.
У Київській ОДА підкреслили, що ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:
- дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;
- діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.