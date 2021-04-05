Без спецперепустки проїхати можна? Як у Києві ходять маршрутки

Сьогодні вранці в столиці була напружена обстановка на входах в метро і на зупинках

У перший день жорсткого локдауну у Києві не всі маршрутники виконують вимоги влади – десь ще можна проскочити без спецперепустки, а в деяких районах за цим стежать поліцейські.

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Відзначимо, що маршрутки повинні набирати пасажирів у кількості 50% від передбачених місць. Але не скрізь ці умови дотримуються приватними перевізниками.

"Велися переговори, щоб вони (маршрутки) працювали під час карантину у режимі спецперевезень. Те, що на сьогоднішній день відбувається, ми поправимо за допомогою контролюючих органів", – сказав у етері телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Водночас кореспондент "Сьогодні" особисто перевірив, що на Позняках можна кататися в маршрутках без спецперепустки – не всі водії перевіряють їх наявність, а беруть тільки гроші. Водій каже: "Слава богу, що хоч якось їздять". Салон практично порожній.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Ще один наш кореспондент навпаки зняв картину, як люди намагаються потрапити в маршрутку без спецперепустки, а поліція пильнує.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Поворозник вже розповідав, що на сьогоднішній день видано 437 тисяч спецперепусток і найближчими днями кияни зможуть отримати ще.

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Також дивіться відео, як кияни в понеділок вранці намагалися прорватися в транспорт.

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