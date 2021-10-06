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Без світла залишилися 16 будинків. У Києві "героїня парковки" заблокувала доступ до трансформатора (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 жовтня, 21:47
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Жінка поставила автомобіль на ручник і працівники не змогли навіть трохи відтягнути транспортний засіб
Поліція нічого не змогла зробити
Поліція нічого не змогла зробити / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві "Героїня парковки" заблокувала доступ до електропідстанції. 16 будинків на Позняках залишилися без світла і ремонтники не змогли усунути поломку.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

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Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової, 14. Господиня легковика Chevrolet перекрила своїм авто двері електропідстанції.

Фото з місця НП
Фото з місця НП / Фото: Київ Оперативний

"Поліція нічого не змогла зробити: "Евакуатор немає причини викликати, вона не заважає проїзду автомобілів". Ще й на ручник поставила, выдштовхнути і відтягнути не вийшло", – пишуть в Мережі.

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Так, 16 будинків залишилися без світла.

Чи будуть змушувати платити за парковку у дворах

У міської влади поки немає в планах отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців Києва. Міська адміністрація в рамках комплексної програми з упорядкування паркування проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ або ЖБК.

"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це проінформовані, – зазначив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК" .

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Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під'їздах до лікарень або біля навчальних закладів.

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