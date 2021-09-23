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Битва МАУ і SkyUp: хочуть збільшити число рейсів в Прагу з міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 вересня, 09:15
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Авіакомпанія SkyUp хоче отримати можливість літати між столицями України і Чехії сім разів на тиждень
МАУ має права на 10 рейсів на тиждень, а в розкладі тільки чотири
МАУ має права на 10 рейсів на тиждень, а в розкладі тільки чотири / Фото: Колаж: Сьогодні

Комісія Державіаслужби 28 вересня розгляне питання обмеження прав МАУ на маршруті Київ – Прага, щоб лоукостер SkyUp зміг збільшити частоту польотів з міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

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Авіакомпанія SkyUp хоче отримати можливість літати між столицями України і Чехії сім разів на тиждень. Зараз у лоукостера є права на польоти з Києва в Прагу з частотою до чотирьох разів на тиждень.

Всі вільні квоти на цей маршрут – 14 пасажирських рейсів на тиждень – розподілені між МАУ і SkyUp.

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"Для видачі нових прав Державіаслужба повинна домовитися з авіаційними властями Чехії або розподілити права в рамках існуючої квоти між авіакомпаніями. Згідно з порядком надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, якщо авіакомпанія не використовує права протягом 12 місяців, їх можна передати новій авіакомпанії. Саме на цій підставі права МАУ хочуть обмежити, щоб віддати їх SkyUp", – йдеться в повідомленні.

Лоукостер виконає перший регулярний рейс з Києва до Праги 23 вересня. SkyUp вніс до розкладу рейси за цим маршрутом з частотою тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і неділях.

МАУ продає квитки Київ – Прага на чотири власних рейси на тиждень, хоча має права на 10 рейсів на тиждень.

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"Практика, коли права однієї авіакомпанії обмежують, щоб надати їх іншій, не поширена в Україні. Однак її застосування дозволило SkyUp вийти на маршрути Київ – Стамбул і Київ – Алмати", – додають у пресслужбі.

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