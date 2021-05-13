Понад 20 гривень за проїзд. У Київському метрополітені хочуть змінити тарифи

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
У Київському метрополітені і "Київпастрансі" просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету.
Про це йдеться в спільній заяві метро і "Київпастрансу".
Через пандемію коронавірусу і зниження пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню. В іншому разі для забезпечення роботи підприємства вони вимагають мінімум 1 млрд 514 млн гривень.
May 13, 2021
У підприємстві також відзначили, що є ризик затримки або невиплати зарплати працівникам.
Так, через пандемію, в "Київпастрансі" перевезення впали на 39,9%.
У Київському метрополітені вважають, що в 2021 році очікуваний пасажиропотік становитиме лише трохи більше 295 млн осіб – на 200 млн менше, ніж у 2019 році.
Також у Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року запровадять чотириденний робочий тиждень.