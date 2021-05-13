Понад 20 гривень за проїзд. У Київському метрополітені хочуть змінити тарифи

У комунальному підприємстві вважають, що в 2021 році очікуваний пасажиропотік буде на 200 млн менше, ніж у 2019 році

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

У Київському метрополітені і "Київпастрансі" просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету.

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Про це йдеться в спільній заяві метро і "Київпастрансу".

Через пандемію коронавірусу і зниження пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню. В іншому разі для забезпечення роботи підприємства вони вимагають мінімум 1 млрд 514 млн гривень.

У підприємстві також відзначили, що є ризик затримки або невиплати зарплати працівникам.

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Так, через пандемію, в "Київпастрансі" перевезення впали на 39,9%.

У Київському метрополітені вважають, що в 2021 році очікуваний пасажиропотік становитиме лише трохи більше 295 млн осіб – на 200 млн менше, ніж у 2019 році.

Також у Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року запровадять чотириденний робочий тиждень.