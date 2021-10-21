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Більше 70 гривень? Що буде з ціною на проїзд в електричках Києва

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 жовтня, 14:02
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Перевізники заявили, що собівартість проїзду в міській електричці – 71 гривня
У Києві планують підняти вартість проїзду в електричках.
У Києві планують підняти вартість проїзду в електричках. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міська влада і перевізники не можуть досягти згоди щодо вартості проїзду в міських електричках. У КМДА обіцяють не встановлювати ті тарифи, які просять транспортники.

Про це "Сьогодні" розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За його словами, вартість проїзду в міській електричці викликає певні дискусії.

"Єдине, що у нас вибивається із загального рівня – це вартість проїзду в міській електричці. Собівартість проїзду для одного пасажира становить більше 71 гривні, а сьогодні пасажири катаються в електричці, купуючи квитки від 6,21 грн", – сказав Поворозник.

Гнучкі знижки

У КМДА обіцяють, що після подорожчання проїзду в Києві всі пільги збережуться.

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Як розповів Поворозник, городянам буде запропонована гнучка і зрозуміла система проїзних, які дозволять людям економити.

"Можу сказати, що проїзд по проїзному буде дешевше, ніж одноразова поїздка в транспорті", – додав він.

Метро подорожчає?

У Києві готуються підняти вартість проїзду в громадському транспорті. При цьому перевізники просять збільшити ціну проїзду більш ніж на 20 гривень.

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Міська влада обіцяє, ціна проїзду буде нижче 20 гривень. Остаточних розцінок за проїзд ще немає. Зміна тарифів відбудеться, швидше за все, на початку наступного року.

Раніше ми писали:

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