Більше 70 гривень? Що буде з ціною на проїзд в електричках Києва

Міська влада і перевізники не можуть досягти згоди щодо вартості проїзду в міських електричках. У КМДА обіцяють не встановлювати ті тарифи, які просять транспортники.
Про це "Сьогодні" розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, вартість проїзду в міській електричці викликає певні дискусії.
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"Єдине, що у нас вибивається із загального рівня – це вартість проїзду в міській електричці. Собівартість проїзду для одного пасажира становить більше 71 гривні, а сьогодні пасажири катаються в електричці, купуючи квитки від 6,21 грн", – сказав Поворозник.
Гнучкі знижки
У КМДА обіцяють, що після подорожчання проїзду в Києві всі пільги збережуться.
Як розповів Поворозник, городянам буде запропонована гнучка і зрозуміла система проїзних, які дозволять людям економити.
"Можу сказати, що проїзд по проїзному буде дешевше, ніж одноразова поїздка в транспорті", – додав він.
Метро подорожчає?
У Києві готуються підняти вартість проїзду в громадському транспорті. При цьому перевізники просять збільшити ціну проїзду більш ніж на 20 гривень.
Міська влада обіцяє, ціна проїзду буде нижче 20 гривень. Остаточних розцінок за проїзд ще немає. Зміна тарифів відбудеться, швидше за все, на початку наступного року.
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