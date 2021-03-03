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"Велике будівництво" йде у Київ: "Укравтодор" побудує з'їзди з Дарницького моста

3 березня, 15:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

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У цьому році "Укравтодор" не тільки візьметься за окружну дорогу у Києві, а й добудує всі з'їзди з Дарницького залізнично-автомобільного мосту через Дніпро. Роботи почнуться вже влітку.

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Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відповідний меморандум підписав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков з головою правління "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком, на балансі якого знаходиться міст.

Тимошенко розповів, що на мосту буде дороблено освітлення і з'їзди на лівому березі Дніпра. Також він зробив зауваження столичній владі через недостатню зацікавленість у добудові мосту.

"Якщо Київ не йде до "Великого будівництва", то "Велике будівництво" йде у Київ", – заявив він.

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Тимошенко також нагадав, що "Укравтодор" готовий в стислі терміни завершити будівництво і київського довгобуду – Подільсько-Воскресенського мосту. Але для цього потрібна згода влади Києва.

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У свою чергу Кубраков зазначив, що у відповідь на таку пропозицію "від міста почули тільки якісь ідеї про робочі групи".

"Позиція проста: або ми добудовуємо і готові назвати строк, або місто добудовує і називає строк", – заявив глава "Укравтодору".

У 2018 році Мінінфраструктури оцінювало вартість добудови Дарницького мосту у 30 млн євро. А будівництво Подільсько-Воскресенського мосту Кубраков оцінив в один будівельний сезон.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Олександр Кубраков заявляв, що "Укравтодор" серйозно візьметься за дороги Донбасу.

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Київ міст Дарницький міст Укравтодор Кирило Тимошенко Олександр Кубраков Велике будівництво

Джерело: Сьогодні

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