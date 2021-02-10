Проїзд у маршрутках у Київській області різко подорожчає. Скільки будемо платити

Де і на скільки перевізники вже підняли ціни, і що буде з проїздом у столиці

В частині приміських маршруток у Київській області подорожчав проїзд. Як заявляли раніше експерти, зростання цін було заплановане з 1 лютого, але перевізники "подарували" жителям передмістя ще один тиждень поїздок за старими тарифами. Вже з 5-6 лютого частина приміських маршруток підняла вартість проїзду. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому почалося подорожчання і що буде далі в Києві.

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ДЕ І НА СКІЛЬКИ ПОДОРОЖЧАЛО?

За даними Асоціації перевізників Київської області, з 6 лютого проїзд подорожчав у 2-3 районах області.

* Підняли вартість проїзду на 2 гривні в маршрутках, які возять людей до столиці з Чабанів.

* Дорожчими на 5 гривень стали поїздки на маршруті Фастів – Київ. Тут автобуси їздять через села, де іншого автобусного сполучення немає взагалі.

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* На 3 гривні подорожчав проїзд із Ірпеня до Києва, раніше пасажири платили за поїздку 17 гривень.

* Від Ірпеня до столичної Оболоні проїзд раніше коштував 20 гривень, тепер – 23 грн.

* Від Гостомеля до Києва вартість проїзду збільшилася на 3 гривні. Тепер пасажири платять 23 грн.

* Подорожчали маршрутки, які курсують до Києва з Петропавлівської Борщагівки. Раніше проїзд до станції метро "Академмістечко" становив 8 гривень, по Петропавлівській Борщагівці і по Києву – 7 гривень. Тепер відповідно – 10, 8 і 8 гривень.

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ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

Пасажири, які користуються автобусами з Петропавлівської Борщагівки, кажуть, що за три дні після подорожчання в них нічого суттєво не змінилося.

"Маршрутки, як і раніше замурзані і немиті, хоча і зі шторками на вікнах. В салон водії набирають багато стоячих пасажирів. Особливо, коли почався снігопад. Деякі пасажири їздять без масок. У цій ситуації приємніше за все, напевно, тільки водіям автобусів, оскільки давати здачу з 10 гривень вже не потрібно", – розповідає сайту "Сьогодні" Дмитро Струков, який щодня дістається цією маршруткою на роботу до столиці.

ЧОМУ ПІДНЯЛИ ЦІНИ?

В асоціації перевізників Київської області пояснюють, що тарифи, які впроваджуються нині, були обґрунтовані перевізниками ще в 2018 році. Просто вони не піднімали їх на граничний рівень, який був на той момент. Причина одна – у людей не було грошей, і транспортники побоювалися, що люди просто перестануть їздити.

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"Зрозуміло, що наразі, під час карантину, що затягнувся, у жителів області грошей більше не стало. Але ми теж не в найкращих умовах. Нам доводиться працювати під час пандемії, коли обмежена кількість місць у маршрутках, а пасажиропотік впав до 50%. Пальне стрімко дорожчає. Машини заправляються на певний пробіг, і їм просто не вистачає палива при нинішніх погодних умовах. Компенсувати його просто нічим. Ось і змушені йти на крайні заходи – піднімати тариф", – розповіли сайту "Сьогодні" в одній із компаній із перевезень, яка працює в Київській області.

Є ПИТАННЯ ДО ТАРИФІВ

Свої розрахунки перевізники надіслали до Київської обласної адміністрації. Як пояснили нам в Асоціації перевізників Київської області, до чотирьох транспортних підприємств виникли суттєві питання – вони поставили занадто високі тарифи.

"Вони повинні надати свої розрахунки і аргументувати завищені тарифи. Ми, звісно ж, не можемо втручатися в бізнес перевізників і в чомусь їх обмежувати. Але ми повинні розуміти, що від цього підвищення отримає пасажир. Наприклад, нові і комфортні автобуси, підвищений сервіс. Тому до 14 лютого спільно з колегами з Київської ОДА будемо проводити аналіз цих підприємств", – пояснює сайту "Сьогодні" Олексій Павленко, глава Асоціації перевізників Київської області.

ПІК ПОДОРОЖЧАННЯ ПІСЛЯ ДНЯ ЗАКОХАНИХ

Олексій Павленко додає, що подорожчання в приміських маршрутках, яке відбулося 5 та 6 лютого, на жаль, не останнє.

"Можу вам сказати, що після 14 лютого в Київській області подорожчає набагато більше маршруток, подорожчання буде більш масовим. І скоріше за все, це буде остання хвиля зростання тарифів", – додає голова Асоціації перевізників.

ЧИ БУДУТЬ ПЛАТИТИ ЛЮДИ?

Експерти, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що люди будуть користуватися дорогими маршрутками. У них просто немає інших варіантів, а необхідність у транспорті дуже висока – автомобілі є не у всіх. Пасажири готові оплачувати вартість, яку їм нав'язують перевізники, аби були автобуси. Особливо на тих маршрутах, де людям необхідно щодня їздити до столиці на роботу, в лікарні, на навчання, а альтернативи у вигляді електричок немає. Експерт вважає, що ситуація була б іншою, якби повноцінно працювали комунальні підприємства з перевезень.

"Тоді між приватниками і комунальниками була б конкуренція. А у простих пасажирів – альтернатива, який саме транспорт обирати і за якою ціною. На жаль, наразі такого немає. А в цілому потрібно міняти підхід до перевезень, наприклад, на конкурс виставляти не маршрут, а саме кількість перевезень. Тобто, скільки ти перевіз людей, то стільки тобі після цього заплатили. Але для цього багато чого потрібно поміняти. Строго вести облік пасажирських перевезень, щоб місцева влада могла компенсувати проїзд за перевезення пасажирів-пільговиків", – додає Олександр Сергієнко.

НА ЧЕРЗІ КИЇВ

Поки приміські маршрутки дорожчають, в Києві утворилося дивне затишшя, яке буває перед бурею.

За останніх два тижні тільки деякі маршрути в столиці змінили свій тариф в бік збільшення. Кілька перевізників підтягнули свій тариф з 6 до 7 гривень, і один збільшив вартість проїзду з 7 до 8 гривень.

"Поки кордон у 8 гривень столичні перевізники не перейшли. Будемо вивчати ситуацію вже після карантину, коли почне відновлюватися пасажиропотік. До речі, снігопад значно знизив пасажиропотік по місту. Думаю, обговорювати питання подорожчання проїзду в маршрутках Києва почнемо не раніше середини березня. Нині частина перевізників категорично виступає за подорожчання, а друга не проти ще потерпіти до закінчення карантину. Якщо тариф і буде підніматися, то, я думаю, він буде не більше 10 гривень і не на всіх маршрутах", – розповів сайту "Сьогодні" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Як пасажири дотримуються маскового режиму в транспорті, дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

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