Боротьба за паркомісце в Києві: мешканці будинку встановили таблички на своїх місцях (фото)

У Києві в Оболонському районі почалася боротьба серед місцевих жителів за паркомісця на узбіччі через гігантську кількість машин.
Про це пише Київ без цензури в Telegram.
Так, на вулиці Кондратюка на табличках жителі 9-поверхівки вказують на своє місце парковки.
"Зрозуміти можна обидві сторони: і жителів старих будинків, які раніше ставили тут авто, і жителів нових будинків, яким нікуди подітися", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що на проспекті Григоренка, 12 ділянку зеленої зони водії перетворили на суцільне болото.
Нагадаємо, в Києві рятувальники не могли дістатися до пожежі через забитий машинами двір.
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