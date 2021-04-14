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Боротьба за паркомісце в Києві: мешканці будинку встановили таблички на своїх місцях (фото)

14 квітня, 19:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жителям старих будинків, які раніше ставили тут авто, і жителям нових будинків просто нікуди поставити автомобіль

У Києві в Оболонському районі почалася боротьба серед місцевих жителів за паркомісця на узбіччі через гігантську кількість машин.

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Про це пише Київ без цензури в Telegram.

Так, на вулиці Кондратюка на табличках жителі 9-поверхівки вказують на своє місце парковки.

"Зрозуміти можна обидві сторони: і жителів старих будинків, які раніше ставили тут авто, і жителів нових будинків, яким нікуди подітися", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що на проспекті Григоренка, 12 ділянку зеленої зони водії перетворили на суцільне болото.

Нагадаємо, в Києві рятувальники не могли дістатися до пожежі через забитий машинами двір.

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Джерело: Сьогодні

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