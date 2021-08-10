"Бориспіль" відновив 72% докризового пасажиропотоку – свіжі дані за липень

У липні, 2021 роки, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновив 72% докризового трафіку і обслужив 1 млн 168 тис. пасажирів. А в липні 2019 року цей показник становив 1 млн 625,3 тис. пасажирів.
Про це повідомляє avianews.com.
У липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. А число трансферних пасажирів склало 48,8 тис., що становить 4,2% від загального пасажиропотоку аеропорту.
Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис.осіб Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.
Що відбувалося в аеропорту в 2021 році
- Загальний пасажиропотік: 4 млн 564,9 тис;
- Пасажиропотік на регулярних рейсах: 2 млн 512 тис;
- Пасажиропотік на чартерних рейсах: 2 млн 52,9 тис;
- Пасажиропотік на міжнародних рейсах: 4 млн 230,9 тис;
- Пасажиропотік на внутрішніх рейсах: 334 тис;
- Трансферні пасажири: 156,8 тис. (частка трансферу в загальному пасажиропотоку: 3,4%);
Кількість рейсів:
- Загальна кількість рейсів 37 899
- Міжнародні рейси 31 575
- Внутрішні рейси: 6 324
"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.
Раніше ми повідомляли, що в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.
Нагадаємо, що в зв'язку з зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили ємність вже наявних рейсів.