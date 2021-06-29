Буде новий транспорт? У Києві помітили незвичайні автобуси (фото)

Нові автобуси їздять вулицями Борщагівки і Святошино – поки пасажирів не беруть

Кияни обговорюють у соціальних мережах фото незвичайних автобусів Volvo, які почали курсувати вулицями столиці. Автобуси великої місткості бачили в різних районах столиці.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні"

Кияни зазначають, що нові автобуси їздять вулицями Борщагівки і Святошино, але поки без пасажирів.

Фото: Олег Васильєв, Facebook

У Комунальній службі перевезень нам пояснили, що автобуси закупила одна зі столичних компаній з перевезення пасажирів.

"Це автобуси великої місткості. У них зможуть перевозити до 80 пасажирів. Автобуси не нові – 2010 року випуску. Нещодавно відбувся конкурс на міські маршрути, мабуть перевізник вирішив показати, на чому він возитиме пасажирів", – сказали в службі перевезень КМДА.

Усього перевізник закупив 13 таких автобусів. Однак потрібно ще підрахувати економічність цих машин. Поки невідомо, на яких маршрутах курсуватимуть нові Volvo.

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Нагадаємо, раніше вулицями Києва курсувала "антиковідна" маршрутка.

До того ж, у Києві помітили міський автобус без дна – там не було частини підлоги і пасажири могли спостерігати за роботою механізмів і дивитися на асфальт.

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