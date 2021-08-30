"Бульдозером розрили грунт". Станцію київського метрополітену забудовують з двох сторін (фото)

Раніше на цьому місці були масові мітинги зі знесенням паркану і його спаленням, але мабуть нічого не допомогло

На Осокорках навколо входу в підземку проходить велике будівництво. Фото: "Сьогодні"

Біля станції метро "Осокорки" почалося нове масштабне будівництво. Йдеться про транспортну розв'язку біля шляхопроводу через проспект Бажана. Як повідомляє "Сьогодні", за цю зелену зону велася справжня війна між місцевими активістами і забудовником.

Реклама

Незадоволені жителі в знак протесту засаджували цю територію деревами, а невідомі поливали їх бензином. Потім були масові мітинги зі знесенням паркану і його спаленням.

Забудова на Осокорках. Фото: "Сьогодні"

Так тривало шість років. І тепер, мабуть, забудовник переміг в судах. Зеленим парканом тут обгороджена вся територія.

Людям доводиться ходити в спеціально відведеній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Парканом перекрили навіть прохід під шляхопроводом. На ділянці вже працює будівельна техніка – завезли установку для буріння і бульдозером розрили грунт. Тепер місцеві жителі, які раніше ходили по доріжці до метро, змушені йти по тунелю з накриттям.

Оголошення висить на огорожі. Фото: "Сьогодні"

Люди обурюються такою поведінкою забудовника.

"Я спробував піднятися по схилу транспортної розв'язки на шляхопровід, але охоронець за парканом сказав, що тепер це закрита територія, і вхід сюди заборонений. На мої слова, що я так ходив тут останні 15 років, він відповів, що тепер доведеться відвикати", – розповідає сайту "Сьогодні" місцевий житель Ігор.

Журналісти "Сьогодні" теж вирушили на будівництво, але поки там немає ніяких паспортів будівництва, тільки паркан і таблички з вибаченнями за незручності. Чоловік в уніформі, який представився охоронцем, заборонив нам пройти на територію.

"Це приватна територія – прохід заборонено. Нам наказали нікого сюди не пропускати. Йде будівництво торгового центру. Більше я нічого не знаю", – відповів нам охоронець.

Дорога до метро. Фото: "Сьогодні"

Реклама

Місцеві жителі, проходячи повз паркан, обурюються. Вони згадують, що раніше на спусках транспортної розв'язки діти взимку каталися на санках, спускалися на клейонці, ліпили сніговиків.

"Ми так хотіли, щоб це місце стало сквером, а тепер тут буде чергова коробка ТЦ з якимось барахлом. Через дорогу забудовують ще одну частину розв'язки біля станції метро. Це просто несусвітне нахабство, а якщо через це постраждає метрополітен, адже на нього в цьому місці колосальне навантаження", – обурюється місцевий пенсіонер Олег Борисович.

Посередині метро "Осокорки" в засідці між ТЦ. Фото: "Сьогодні"

Що кажуть в метрополітені

У Київському метрополітені сайту "Сьогодні" заявили, що на роботу станції метро сусідство з двома ТЦ не вплине.

"Це не наша територія, де ведуться будівельні роботи", – повідомили нам в Київському метрополітені.

У КМДА поки зберігають мовчання з стосовно цього будівництва біля метро "Осокорки". Раніше чиновники підтримували місцевих жителів і активістів. Обіцяли тут розбити сквер і навіть встановити фотозону "Я люблю Позняки". Швидше за все, забудовник довів у судах право на цей клаптик землі, тому так сміливо і швидко приступив до будівельних робіт.

Раніше ми писали: