Цар-затор в Києві. Що відбувається на проспекті Бажана (фото, відео)

Вже другий день на проспекті Бажана, в Києві, збирається цар-затор біля Південного моста – сотні автомобілів намагаються потрапити на правий берег, але потрапляють лише в тягучку.
Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому утворився затор і скільки ще страждати автомобілістам.
В чому причина?
Затор на проспекті Бажана другий день утворюється через ремонт на Південному мосту. Комунальна корпорація "Київавтодор" почала тут ремонт деформаційних швів і асфальтового покриття.
Як повідомлялося раніше, роботи будуть проводитися з обмеженням руху транспорту на Південному мосту. Їх планують завершити лише 1 жовтня. А почалися вони через масові скарги київських водіїв, що по мосту складно проїхати через поганий стан асфальту і деформаційних швів.
Що відбувається сьогодні?
Вчора робочі зайняли дві смуги, і проїхати в бік центру можна було тільки по одній. Через це утворилася тягучка, і велика частина проспекту Бажана перетворилася в затор з фур.
Сьогодні на Південному мосту теж ведуться роботи, і затор на проспекті Бажана утворився з самого ранку.
"На Бажана справжнє пекло, проїзд утруднений. У водіїв іншого вибору немає, як тягнутися в заторі до Південного мосту. Проїхати на правий берег через міст Патона – нереально. Там теж обмежено рух по двох крайніх смугах. Можна проїхати по Дарницькому мосту, але після вчорашніх заторів на нього кинулися всі, хто живе на лівому березі, і пробки там вже на під'їздах до мосту", – ділиться з нами киянин Андрій.
Чи є вихід?
Київські водії дивуються, чому влада не заборонила проїзд по місту фур, хоча б в пікові години. Їх зупиняли на в'їздах до столиці під час сильної спеки, а після дозволяли проїхати по місту. Так само можна зробити і зараз, щоб хоч якось розвантажити проспект Бажана.
"Якщо нічого не робити, то після 1 вересня проїхати з лівого на правий берег буде просто неможливо. До цього часу всі повернуться з відпусток, і буде справжній колапс", – говорить ще один водій.
"Це не наша компетенція"
В патрульній поліції Києва кажуть, що їм не надходила інформація про обмеження проїзду по місту фур в денний час.
"У нас немає інформації щодо заторів на проспекті Бажана. Якщо ведуться ремонтні роботи на Південному мосту, то потрібно звертатися в КМДА. Це питання поза нашою компетенцією", – повідомили сайту "Сьогодні" в патрульній поліції Києва.
Пробка на Бажана вже другий день. Вчора до пізнього вечора машини стояли біля моста і не могли далі проїхати.
Раніше ми повідомляли, що:
- в Києві з однієї з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу з стосовно стану конструкції. З огляду на те, що мостом проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.
- в Мережі з'явилися фото моста Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.