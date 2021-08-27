Цар-затор в Києві. Що відбувається на проспекті Бажана (фото, відео)

Київські водії дивуються, чому влада не заборонила проїзд по місту фур, хоча б в пікові години

Затор на проспекті Бажана утворився з самого ранку - там працюють ремонтники / Фото: колаж "Сьогодні"

Вже другий день на проспекті Бажана, в Києві, збирається цар-затор біля Південного моста – сотні автомобілів намагаються потрапити на правий берег, але потрапляють лише в тягучку.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому утворився затор і скільки ще страждати автомобілістам.

В чому причина?

Затор на проспекті Бажана другий день утворюється через ремонт на Південному мосту. Комунальна корпорація "Київавтодор" почала тут ремонт деформаційних швів і асфальтового покриття.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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Як повідомлялося раніше, роботи будуть проводитися з обмеженням руху транспорту на Південному мосту. Їх планують завершити лише 1 жовтня. А почалися вони через масові скарги київських водіїв, що по мосту складно проїхати через поганий стан асфальту і деформаційних швів.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Що відбувається сьогодні?

Вчора робочі зайняли дві смуги, і проїхати в бік центру можна було тільки по одній. Через це утворилася тягучка, і велика частина проспекту Бажана перетворилася в затор з фур.

Сьогодні на Південному мосту теж ведуться роботи, і затор на проспекті Бажана утворився з самого ранку.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"На Бажана справжнє пекло, проїзд утруднений. У водіїв іншого вибору немає, як тягнутися в заторі до Південного мосту. Проїхати на правий берег через міст Патона – нереально. Там теж обмежено рух по двох крайніх смугах. Можна проїхати по Дарницькому мосту, але після вчорашніх заторів на нього кинулися всі, хто живе на лівому березі, і пробки там вже на під'їздах до мосту", – ділиться з нами киянин Андрій.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Чи є вихід?

Київські водії дивуються, чому влада не заборонила проїзд по місту фур, хоча б в пікові години. Їх зупиняли на в'їздах до столиці під час сильної спеки, а після дозволяли проїхати по місту. Так само можна зробити і зараз, щоб хоч якось розвантажити проспект Бажана.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Якщо нічого не робити, то після 1 вересня проїхати з лівого на правий берег буде просто неможливо. До цього часу всі повернуться з відпусток, і буде справжній колапс", – говорить ще один водій.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Це не наша компетенція"

В патрульній поліції Києва кажуть, що їм не надходила інформація про обмеження проїзду по місту фур в денний час.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"У нас немає інформації щодо заторів на проспекті Бажана. Якщо ведуться ремонтні роботи на Південному мосту, то потрібно звертатися в КМДА. Це питання поза нашою компетенцією", – повідомили сайту "Сьогодні" в патрульній поліції Києва.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Пробка на Бажана вже другий день. Вчора до пізнього вечора машини стояли біля моста і не могли далі проїхати.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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