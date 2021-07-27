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Центр Києва скували затори через хресну ходу. Де не проїхати

27 липня 2021 12:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Найгірша ситуація біля пересадочних станцій метро – "Палац Спорту", "Майдан Незалежності", "Театральна" і "Золоті ворота"

Багато центральних вулиць 27 липня перекрили. Колаж "Сьогодні"

Багато центральних вулиць 27 липня перекрили. Колаж "Сьогодні"

У центрі столиці утворилися великі затори через хресну ходу на день Хрещення Київської Русі. У зв'язку з заходом багато доріг перекрили, тому авто застрягли на дорогах.

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Затори видно на картах Google.

Найважче проїхати на таких ділянках:

  • вулиця Лютеранська;
  • вулиця Клуглоуніверсітетская;
  • бульвар Тараса Шевченка;
  • вулиця Шовковична;
  • вулиця Ярославів Вал;
  • вулиця Олеся Гончара;
  • вулиця Велика Житомирська;
  • вулиця Михайла Грушевського.
Практично весь центр позначили помаранчевим і червоним. Скріншот

На вулицях виставили кордон поліції, перебувають правоохоронці на велосипедах. Також на посилене чергування вийдуть вибухотехніки, поліцейські діалогу і кінологи з собаками.

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Частину вулиць перекриють з 6 ранку, а частину з 14:00 / Фото: колаж "Сьогодні"

Зазначимо, у центрі міста вже збираються віряни на хресну ходу. Туди масово прибувають автобуси з вірянами. На Володимирській гірці знаходиться близько 100 тисяч людей – вони відпочивають, спілкуються і моляться у тіні під деревами.

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