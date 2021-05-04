Що відбувається у київському метрополітені після скасування локдауну (фото)

У Києві після виходу з локдауну відновився рух громадського транспорту, у тому числі і метрополітену.
"Сьогодні" перевірили, яка обстановка у київській підземці і чи дотримуються правил карантину жителі міста.
"Лук'янівка" увечері 4 травня практично порожня. Зазначимо, що фото робилися в годину пік.
А така обстановка у вагоні поїзда. На знімку видно, що не всі люди дотримуються правил карантину – деякі ходять без масок.
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
Так виглядає метро "Площа Льва Толстого". Тут людей вже значно більше.
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
На "Золотих Воротах" також є люди, але "традиційної" київської товкучки у метро немає.
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
На ще одній пересадковій станції – "Палаці спорту" – ще менше людей. Однак не можна стверджувати, що саме стало причиною порожньої підземки – дотримання карантину чи вихідні.
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
І остання зупинка журналістів "Сьогодні" – станція "Майдан Незалежності". Як бачимо, тут теж мало людей, але є й ті, хто не дотримується правил і ходить з маскою на підборідді.
Нагадаємо, раніше ми публікували топ-5 найкрасивіших станцій Київського метрополітену.