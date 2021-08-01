Та ні, йолки! Кияни обурені ідеєю КМДА зробити парковки у дворах платними

Щоб упорядкувати хаотичну прибудинкову парковку – місцева влада задумалася про плату за стоянку у дворах, але жителі, почувши це, – протестують

У Києві авто паркують у дворах. Колаж: "Сьогодні"

Міська влада Києва заговорила про оплачувані парковках у дворах, адже нерідко пробратися крізь стихійну стоянку не можуть ні пожежники, ні бригади швидкої.

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Чи справді доведеться платити за те, що поставили машину під вікнами в своєму дворі, дізнавалися "Сьогодні".

Як кажуть в мерії, то, що ми платимо за утримання прибудинкової території – так це винятково за прибирання біля будинку, а двір зазвичай – у власності міста.

"Інспекція з паркування кожен день отримує понад 100 звернень від громадян, які мають якісь скарги через хаотичної парковки на прибудинковій території", – каже начальник інспекції по парковці КМДА Дмитро Рахматуллін.

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Як йдуть справи з парковками за кордоном:

У Брюсселі, наприклад, залишити машину десь на узбіччі, не заплативши за стоянку – неможливо. На кожному кроці – паркомати. Година коштує 2 євро (трохи більше 60 гривень). Майже в кожному будинку є підземний паркінг. Місяць оренди 125 євро (майже 4000 гривень).

Без підземного і наземного паркінгу неможливо здати будинок в експлуатацію і в США. Тому там паркомісця роблять в надлишку: з розрахунку, що у кожної сім'ї є по кілька автомобілів. Їх стоянку теж треба оплачувати. В одному з містечок під Вашингтоном – 50-70 доларів на місяць (не більше, ніж 2000 гривень).

В нас же – зовсім інша реальність. Старий житловий фонд про підземний паркінг вже може і не мріяти. У новому, як правило, все одно під вікном кожен хоче авто прилаштувати.

"Деякі водії вважають, що їм має це все надати місто. Тобто вони купують автомобіль, але не думають про те, де потрібно автомобіль припаркувати", – каже автоексперт Олександр Гречко.

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Поки столична влада вирішила плату за паркування у дворах не брати. Місто хоче тільки впорядкувати хаотичну стоянку біля будинків. Але це поки що. До цього питання погрожують таки повернутися.

Раніше ми писали, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку. Нещодавно кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставили голову корови.