Будівельники розпочали роботи з добудови з'їздів із Дарницького мосту (фото)

Робітники рятують Дніпровську набережну від обвалення та готуються до добудови з'їздів з мосту, що пройдуть під вікнами багатоповерхівки

У Києві стартували роботи з добудови Дарницького мосту / Фото: Колаж: Сьогодні

На будівництві з'їздів з Дарницького мосту через Дніпро активізувалися роботи. Будівельники працюють на різних ділянках по Дніпровській набережній та на початку вулиці Причальної.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Активні роботи проводяться біля старих опор у зоні будівництва з'їздів з мосту. Самі опори були збудовані ще на початку двохтисячних років.

Біля опор 24 жовтня активно працював екскаватор, який зачищав територію від сміття та зміцнював ґрунт навколо них. Там насипані гори піску, які розрівнював бульдозер.

Наразі частина території знаходиться у зоні будівництва житлової багатоповерхівки.

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"Будинок ще будується. А з'їзд з Дарницького мосту проходитиме просто під вікнами цієї будівлі. Люди повинні були самі думати, коли платили такі шалені гроші за квартири. Їм, напевно, казали, що поряд буде сквер, а тепер точно буде автострада і літаючі автомобілі під вікнами", – каже сторож будівництва.

З'їзди з Дарницького мосту обіцяють добудувати до кінця 2022 року/ Фото "Сьогодні"

Опори біля житлового будинку, що будується/ Фото "Сьогодні"

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Автомобілі з Дарницького мосту проїжджатимуть неподалік вікон житлового будинку/ Фото "Сьогодні"

Недобудовані опори необхідно зміцнювати/ Фото "Сьогодні"

Тут збудують два з'їзди з Дарницького мосту/ Фото "Сьогодні"

Цвинтар кіосків приберуть

Під Дарницький автомобільно-залізничний міст зігнали багато техніки. Тут розставлені вагончики-побутовки будівельників і складується арматура для з'їздів із мосту.

Біля Дарницького мосту складують арматуру та звозять будівельну техніку/Фото "Сьогодні"

Робітники кажуть, що збирають каркаси майбутніх з'їздів. Виготовляють їх із привезеної арматури. Також сюди звозять тимчасові опори для з'їздів із мосту, готуються до буріння.

Під конструкцією недобудованого з'їзду встановили тимчасові підпори/ Фото "Сьогодні"

Уздовж вулиці Причальної знаходиться цвинтар кіосків, які демонтували з вулиць Києва. За словами будівельників, там зібралося кілька сотень кіосків, якраз у тому місці, де буде збудовано з'їзди з мосту.

"Кіоски перевозитимуть в інше місце. Але це не наш головний біль – цим займатиметься влада Києва. Коли цвинтар кіосків прибере, нам ще не говорили", – розповів один із робітників.

Робітники також займаються укріпленням на Дніпровській набережній, поряд із Дніпром. Там знаходиться невелика частина з'їзду, яку збудували раніше. Робітники очищають конструкції від іржі. Недалеко розрито величезний котлован та ведуться масштабні роботи.

"Ми забиваємо шпунт, щоб убезпечити Дніпровську набережну від обвалу. Наше завдання – зміцнити конструкцію і робити фундамент підпірної стінки. Робітники вже в'яжуть арматуру для зміцнення підпірної стіни. Поки ми займаємося добудовою старих опор. Адже вони багато років стояли недобудованими", – пояснив один. з інженерів будівництва.

Розпочалися масштабні роботи зі зміцнення Дніпровської набережної/ Фото "Сьогодні"

Будівельники вже в'яжуть арматуру для зміцнення підпірної стіни/ Фото "Сьогодні"

Робітники зміцнюють Дніпровську набережну/ Фото "Сьогодні"

Поряд з Дніпровською набережною розрито великий котлован/ Фото "Сьогодні"

Як виглядатиме нова розв'язка

Один з'їзд із Дарницького мосту буде спрямований у бік мосту Патона. Другий з'їзд із переправи буде у бік Південного мосту. А з боку вулиці Здолбунівської зроблять заїзд на Дарницький міст.

Як повідомляли раніше, роботи з добудови з'їздів з Дарницького мосту ведуться в рамках "Великого будівництва". Добудувати усе обіцяють до кінця 2022 року.

Завершити роботи з добудови з'їздів із Дарницького мосту обіцяють до кінця 2022 року/Фото "Сьогодні"

Ремонт київських мостів

Кияни обговорюють у соцмережах стан поручнів мосту Патона, які вкрилися іржею і вже у деяких місцях відвалюються від основної частини переправи. У комунальній корпорації "Київавтодор" не заперечують, що міст у проблемному стані, там зазначають, що фахівці регулярно стежать за конструкціями мосту Патона.

Міст потребує ремонту і про це заявлялося неодноразово. Це буде реставрація, оскільки споруди мають охоронний статус та вважають пам'яткою архітектури.

Зараз триває ремонт на Південному мосту. Ремонтні роботи стартують на естакаді переправи в районі Видубичів, де продовжується ремонт опор із заміною деформаційних швів. Як розповіли сайту "Сьогодні" у КК "Київавтодор", роботи розпочалися на початку серпня і досі тривали під проїжджою частиною.

До кінця цього року влада Києва планує відкрити рух автотранспорту по Подільському мосту-довгострою. Про це повідомили у КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва". Станом на перше півріччя 2021 року готовність щодо об'єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві" становить 65%.

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