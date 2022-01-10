День метро. Найцікавіші факти про Київський метрополітен

У Києві метрополітен з'явився 62 роки тому

Щодня Київським метрополітеном користуються сотні тисяч людей/Колаж: "Сьогодні"

10 січня 1863 року у Лондоні з'явився перший у світі метрополітен. З того часу ця дата вважається Всесвітнім днем метро. Цього дня у багатьох підземках проводять незвичну акцію "У метро без штанів". Люди в спідній білизні розгулюють по станціях та у вагонах. У столичному метрополітені кажуть, що святкують лише одне свято – день народження Київського метро, яке було відкрито 6 листопада 1960 року.

Сайт "Сьогодні" зібрав найнезвичайніші факти про Київський метрополітен.

Реклама

У метро на запрошення

У перші дні роботи Київського метрополітену діяли символічні квитки-запрошення двох типів – іменні та за пред'явленням. Надалі випускали лише іменні запрошення на відкриття нових станцій. До них додавалися контрольні талони, які надривав контролер. Згодом від цієї практики відмовилися. На початку 1980-х на розробку генплану вивчали пасажиропотік. Пасажирам на вході до підземки видавали спеціальні талони, які забирали на виході.

Шукаємо патріотів

У середньому вестибюлі станції "Золоті ворота" над проходом до верхнього ескалатора червоною смальтою викладено слова "Слава Україні!". Напис зробили будівельники за радянських часів, тому вчинок був дуже відчайдушним і революційним. Втім, напис непомітний. Навіть чергові станції не завжди можуть показати, де саме він знаходиться.

Станція "Золоті ворота"

Реклама

Станція для білочок

Станцію "Червоний хутір" пасажири називають "для лосів та білочок". Її збудували посеред лісового масиву. Поруч практично немає житлових будинків лише депо метро та військова частина.

Станція "Червоний Хутір"/Фото: Київський метрополітен

Тісно пов'язаний із тваринами й підземний перехід біля станції "Славутич". Ще 10 років тому його використовували для перегону корів на луги. Вони дуже любили почухатися об стіни переходу. Тепер по обидва боки переходу зведені висотні житлові будинки, і корови тут не гуляють.

Реклама

Станція "Славутич"/Фото: Київський метрополітен

На зелених зонах уздовж червоної гілки метро на лівому березі ще 15-20 років тому місцеві жителі випасали кіз. Пасажири могли їх бачити з вікон поїздів, під'їжджаючи до станцій "Лісова" або "Чернігівська".

Станція "Лісова"/Фото: Київський метрополітен

Станція "Чернігівська"/Фото: Київський метрополітен

Посада — будильник

У метро Києва є одна з найрідкісніших професій у світі. Офіційна назва – чергова будинки відпочинку локомотивних бригад. Але самі машиністи називають її "будильником". Головне завдання співробітниці – розбудити машиністів, які виходять на зміну вранці та ночують у депо.

Скільки годин у підземці?

Київське метро просто переповнене електронним годинником. Усього їх там близько 3500 штук, а з установкою табло зворотного відліку часу кількість збільшилась у рази. У 1960 році головний годинник метро був маятниковим і знаходився на станції "Хрещатик". Наразі цей артефакт знаходиться у Музеї метрополітену. Сучасна станція годинника вже електронна, розміром з кілька шаф.

Бактерії "з'їли" болти

Під час будівництва перегінних тунелів між станціями "Шулявська" – "Берестейська" метробудівельники зіткнулися з небаченим явищем: 200 тисяч болтів було роз'їдено! Дослідження показали, що причиною стали бактерії із ґрунтових вод. Запуск трьох станцій – "Берестейська", "Нивки" та "Святошин" – у 1969 році до роковин революції було зірвано.

Станція "Шулявська"/Фото: Київський метрополітен

Станція "Берестейська"/Фото: Київський метрополітен

Станція метро "Нивки"/Фото: Київський метрополітен

Станція "Святошин"/Фото: Київський метрополітен

Секрети ескалаторів

Спочатку на глибоких станціях метро Києва встановлювали по три ескалатори, і лише, починаючи зі станції "Майдан Незалежності", 1976 року – по чотири. Тому станції, що мають три підйомники, при ремонті одного з них частково закривають на вхід.

Станція "Майдан Незалежності"/Фото: Київський метрополітен

Історія під землею

Під час будівництва станції "Контрактова площа" виявили частину кварталу часів Київської Русі. Її було знайдено під час копання тунелів у районі Гостиного двору на глибині 12-15 метрів. Археологічні цінності також знайшли біля станції метро "Поштова площа" під час будівництва підземного ТРЦ. На жаль, безцінні реліквії так і не зберегли на належному рівні.

Станція "Контрактова площа"/Фото: Київський метрополітен

Станція "Поштова площа"/Фото: Київський метрополітен

Станції з Дніпром усередині

Під час паводку 1970 року рівень води у Дніпрі піднявся майже на 11 метрів. Перехід та касовий зал станції "Гідропарк" затопило більш як на метр. Станцію тимчасово закрили.

Станція "Гідропарк"/Фото: Київський метрополітен

Тематика Дніпра є ще на двох станціях Київського метро. На "Славутичі" можна побачити стилізовані очерети та зоряне небо. В оформленні станції домінує синій колір, який уособлює річку Дніпро. Станція метро "Поштова площа" була повністю виконана у річковій тематиці. На стінах виклали блакитну, як вода, плитку (зараз вона замінена бежевою), вестибюль прикрасили ластівками. Але головною її родзинкою став вітраж із різнобарвного литого скла під назвою "Дніпро", який створила художниця Ірина Левицька.

Вічні квіти на "Хрещатику"

На станції "Хрещатик" можна помилуватися найкрасивішими майоліковими панно, які прикрашають її з 1960 року. Їхній автор – художниця Оксана Грудзинська. Усього на станції 16 орнаментів – із соняшниками, квітами – і жоден не повторюється.

Станція "Хрещатик"/Фото: Київський метрополітен

У метро на бал!

Станції метро "Площа Льва Толстого" побудована як бальна зала за мотивами книги Льва Толстого "Війна та мир", де описано перший бал Наташі Ростової. Дизайн залу та люстри здійснені саме в такому стилі.

Станція "Площа Льва Толстого"/Фото: Київський метрополітен

Найдовший перегін метро

Перегін між станціями "Видубичі" та "Славутич" на зеленій гілці вважається найдовшим – 3 кілометри 400 метрів. Колії метрополітену, які розташовані на Південному мосту, були відкриті по всій довжині переправи. Згодом частину проїзду накрили сталевим навісом.

Станція "Видубичі"/Фото: 2gis.ua

Ровесники мамонтів

Під погруддям письменника Максима Горького на облицювання станції "Університет" можна знайти три великі зрізи раковин амонітів, яким мільйони років. Доісторичні равлики є на бічних залах станції. А обмежувальна лінія на платформі метро "Університет" раніше мала підсвічування: вбудовані в підлогу світильники вмикалися за 30 секунд до прибуття поїзда та вимикалися після його повної зупинки. На жаль, 1980 року підсвічування демонтували.

Станція "Університет"/Фото: Київський метрополітен

Помахайте рукою машиністу

Існує чудова міська легенда, що на станції "Дніпро" машиністи поїздів метро сигналять пасажирам та махають рукою. У метрополітені уточнюють, що машиністи справді можуть помахати рукою, але лише маленьким пасажирам, а ось подавати звукові сигнали без потреби їм заборонено.

Станція "Дніпро"/Фото: Київський метрополітен

Оновлення транспорту у Києві

Київ має намір укласти кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці гроші планують оновити транспорт – купити 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.

Таке рішення підтримали депутати Київради. Планують взяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої ємності, а саме: