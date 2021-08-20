Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Дипломатичні зустрічі. У Києві анонсували перекриття доріг через кортежі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 19:09
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Організатори політичних заходів намагаються зробити так, щоб трафік в місті сильно не постраждав
У столиці очікують іноземні кортежі. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці очікують іноземні кортежі. Фото: колаж "Сьогодні"

Не тільки сьогодні, але і найближчим часом в Києві будуть значні пробки. Так як центр може бути перекритий через кортежі іноземних гостей.

Реклама

Про це розповів прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров на засіданні РНБО.

"Ви знаєте, що для проїзду кортежу Володимира Зеленського ніколи не перекривають дороги. Якщо десь в Києві перекрита дорога для кортежу, то це їде іноземна делегація. Так завжди було. Ну і власне у нас найближчим часом дуже багато буде іноземних делегацій", – сказав він.

Наприклад, 22 серпня в столицю прибуває канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Читайте також:

Реклама

"Потім Кримська платформа, саміт перших леді та джентльменів, де будуть десятки іноземних делегацій", – додає Нікіфоров.

За його словами, організатори цих заходів подумали про це і спробували зробити так, щоб всі локації були ближче одна до одної.

"Щоб не перевантажувати і так не простий трафік в Києві. Все ж без тимчасового перекриття доріг обійтися. Просимо уникати центру в ці напружені дні і перепрошуємо заздалегідь за незручності", – говорить прес-секретар.

Чому Ангела Меркель здійснить візит

Поки невідомо, які привіти привезе з Москви в Україну Ангела Меркель. У Києві, згідно з повідомленнями з Офісу президента України, канцлер ФРН буде обговорювати з українським лідером:

На думку експертів "Сьогодні", переговори щодо продовження договору про транзит російського газу через українську ГТС повинні початися якомога швидше – вже в вересні.

"Відкладати підготовку до переговорів не можна. Меркель вже пообіцяла домогтися цього в спільній заяві з США по запуску "Північного потоку-2". Друга тема – необхідність відновлення переговорів у "нормандському форматі".

Реклама

Нагадаємо нашим читачам, що:

  • Від переговорів з Меркель залежить, з яким багажем через тиждень Зеленський полетить в США до Джо Байдену.
  • Попередні переговори з канцлером ФРН були не дуже вдалими – Зеленський полетів, а Німеччина домовилася з США про зняття санкцій з "Північного потоку – 2".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти