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"Дружба народів" вбиває українців: в Києві хочуть перейменувати п'ять станцій метро

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8 квітня, 13:30
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Глава столичної підземки просить позбутися назв станцій, які нагадують про Росію та Білорусь
Віктор Брагінський виступив за перейменування станцій метро.
Віктор Брагінський виступив за перейменування станцій метро. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виступають за перейменування п'яти станцій столичного метро, назви яких перегуються з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив глава КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в Facebook.

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Він повідомив, що вже звернувся до міського голови з ініціативою перейменування станцій.

"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути", – пояснив Брагінський.

Які станції можуть бути перейменовані

  • "Дружби народів",
  • "Площа Льва Толстого",
  • "Берестейська",
  • "Мінська",
  • "Героїв Дніпра".

"Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв!", – додав глава КП "Київський метрополітен".

Станції метро у Києві, назви яких просять змінити. Фото: Віктор Брагінський

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"Дерусифікація" вулиць в Україні

Мешканці Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням перейменувати вулиці та площі, названі на честь відомих росіян.

"Багато вулиць, площ, скверів, провулків нашого міста названі на честь російських діячів політики, літератури та мистецтва, які жодним чином не причетні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського та загальнорадянського культурного простору", — йдеться у зверненні до Ужгородської міської ради.

Автори звернення запропонували перейменувати понад 40 вулиць міста, зокрема Гагаріна, Декабристів, Достоєвського, Лермонтова, Ломоносова, Пушкіна, Толстого, Чайковського, Чехова.

Також ужгородці попросили демонтувати погруддя Пушкіна у центі Ужгорода.

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