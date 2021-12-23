ДТП та поломки. У Києві збій у роботі транспорту – маршрути (оновлено)

У Києві вранці затримується рух деяких тролейбусів та трамваїв. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП у столиці.
Про це повідомляє "Київпастранс".
Затримується рух трамваїв
- Затримується рух трамваїв №28, 35 на вул. Закревського, 33 у напрямку вул. Сержа Лифаря з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Рух відновлено о 9.00, курсування з відхиленням від графіка.
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- Затримується рух трамваїв №14, 18 на вул. Глибочицька, 73 у напрямку Контрактової Площі через ДТП. На місце викликано поліцію.
Рух відновлено о 9:07, курсування з відхиленням від графіка.
- Затримується рух трамваїв № 14, 18 на вул. Глибочицька, 71 з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
- Затримується рух трамваїв № 8к, 22к, 29к по Харківському шосе, 7/13 у напрямку ст. м. Бориспільська через ДТП. На місце викликано поліцію.
Рух відновлено о 9:10, курсування з відхиленням від графіка.
Затримується рух тролейбусів
- Затримується рух тролейбусів №43 пр. Глушкова – Одеська пл. внаслідок ДТП. На місце викликано поліцію.
Рух відновлено о 9:12, курсування з відхиленням від графіка.
Скасували електрички
23 грудня скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7307/7308, 7315/7316.
Це сталося з технічних причин.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.
Раніше ми писали:
- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
- У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.