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ДТП та моторошні затори – яка ситуація на дорогах Києва (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 листопада, 18:21
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Проїхати сьогодні ввечері у центрі практично неможливо
У столиці ввечері утруднений рух
У столиці ввечері утруднений рух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввечері 24 листопада утворилися затори. Найскладніша ситуація зараз – у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Невеликий затор на бульварі Перова.

На бульварі Перова рух стоїть
На бульварі Перова рух стоїть / Фото: Google Maps

Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті стоїть рух.

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На Броварському проспекті пробка
На Броварському проспекті пробка / Фото: Google Maps

Затор також на Євгена Сверстюка та Дніпровській набережній та Харківському шосе. Тут дві ДТП.

На Харківському шосе ДТП
На Харківському шосе ДТП / Фото: Google Maps

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Правий берег. Тут ситуація гірша. Затор на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мосту на Видубичах.

На Видубичах рух паралізований
На Видубичах рух паралізований / Фото: Google Maps

Теремками у бік Голосіївської проїхати складно.

У бік ВДНГ рух перекрито
У бік ВДНГ рух перекрито / Фото: Google Maps

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

Пробка також на проспекті Перемоги
Пробка також на проспекті Перемоги / Фото: Google Maps

На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.

На Мінському шосе серйозна ДТП. Рух в обох напрямках паралізований.

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

Центр Києва весь "червоний"
Центр Києва весь "червоний" / Фото: Google Maps

Крім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка.

Якої погоди чекати цієї зими?

Багато ДТП стаються зараз через слизьку дорогу.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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