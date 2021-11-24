ДТП та моторошні затори – яка ситуація на дорогах Києва (карта)

У Києві ввечері 24 листопада утворилися затори. Найскладніша ситуація зараз – у центрі та на правому березі.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. Невеликий затор на бульварі Перова.
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Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті стоїть рух.
Затор також на Євгена Сверстюка та Дніпровській набережній та Харківському шосе. Тут дві ДТП.
Правий берег. Тут ситуація гірша. Затор на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мосту на Видубичах.
Теремками у бік Голосіївської проїхати складно.
Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.
На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.
На Мінському шосе серйозна ДТП. Рух в обох напрямках паралізований.
Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.
Крім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка.
Якої погоди чекати цієї зими?
Багато ДТП стаються зараз через слизьку дорогу.
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
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