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ДТП в Києві: на Подолі трамвай протаранив легковик (фото)

3 червня, 12:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поліція працювала на місці події – легковий автомобіль виявився на трамвайних рейках

У Києві на Подолі сталася ДТП за участю трамвая. Водій легкового автомобіля не вчасно опинився на рейках.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водій трамвая протаранив "Шкоду", яка встала на рейки. Поліція приїхала, посміялася і поїхала, ніж серйозно образила водія, який впевнений, що він потерпілий і його повинні рятувати", – пишуть в Мережі.

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Раніше ми повідомляли, що на Волині вантажівка на смерть переїхала жінку. Поліцейські з'ясовують обставини летального ДТП в Луцькому районі.

Також нагадаємо, у Львівській області дівчата потрапили до лікарні через п'яну їзду . За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

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