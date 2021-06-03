ДТП в Києві: на Подолі трамвай протаранив легковик (фото)

У Києві на Подолі сталася ДТП за участю трамвая. Водій легкового автомобіля не вчасно опинився на рейках.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.
"Водій трамвая протаранив "Шкоду", яка встала на рейки. Поліція приїхала, посміялася і поїхала, ніж серйозно образила водія, який впевнений, що він потерпілий і його повинні рятувати", – пишуть в Мережі.
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