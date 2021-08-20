Два літаки з аеропорту "Бориспіль" вилетять із запізненням: у чому причина

У "Борисполі" на кілька годин перенесли рейси – що говорять про затримку в авіакомпанії МАУ

Затримки рейсів - не рідкість в "Борисполі". Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримується виліт відразу двох рейсів до Тирани і в Анталію. Обидва рейси здійснює авіакомпанія МАУ.

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Інформацію про це показали на інформаційному табло аеропорту.

Які рейси запізнюються?

Виліт до столиці Албанії був запланований на 13:10, але його перенесли на 18:30.

Виліт в Анталію мав відбутися о 11:35, але його перенесли на 17:15.

Табло з перенесенням рейсів. Скріншот з сайту аеропорту

Сайту "Сьогодні" в авіакомпанії уточнили, що перенесення рейсів в Анталію і Тирани стався через завантаженість повітряних суден.

"Ніхто не застрахований від технічних моментів, які передбачають заміну борта. Через щільність навігації на заміну повітряного судна необхідний час. Пасажири попереджені про перенесення часу вильоту на обох рейсах. Усе зроблено відповідно міжнародних процедур, які застосовуються на випадок таких змін у розкладі", – розповіли в МАУ.

Пасажиропотік у "Борисполі"

Тільки в липні 2021 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 167 994 пасажирів (з них 735 640 – пасажири регулярних рейсів, 432 354 – нерегулярних).

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З огляду на, що літо ще не закінчилося, а для туристів після карантину стають доступними польоти в інші країни, в аеропорту закликають користуватися їх послугами.

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