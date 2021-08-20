Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Два літаки з аеропорту "Бориспіль" вилетять із запізненням: у чому причина

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
20 серпня, 14:24
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У "Борисполі" на кілька годин перенесли рейси – що говорять про затримку в авіакомпанії МАУ
Затримки рейсів - не рідкість в "Борисполі". Фото: колаж "Сьогодні"
Затримки рейсів - не рідкість в "Борисполі". Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримується виліт відразу двох рейсів до Тирани і в Анталію. Обидва рейси здійснює авіакомпанія МАУ.

Реклама

Інформацію про це показали на інформаційному табло аеропорту.

Читайте також:

Які рейси запізнюються?

  • Виліт до столиці Албанії був запланований на 13:10, але його перенесли на 18:30.
  • Виліт в Анталію мав відбутися о 11:35, але його перенесли на 17:15.
Табло з перенесенням рейсів. Скріншот з сайту аеропорту

Сайту "Сьогодні" в авіакомпанії уточнили, що перенесення рейсів в Анталію і Тирани стався через завантаженість повітряних суден.

"Ніхто не застрахований від технічних моментів, які передбачають заміну борта. Через щільність навігації на заміну повітряного судна необхідний час. Пасажири попереджені про перенесення часу вильоту на обох рейсах. Усе зроблено відповідно міжнародних процедур, які застосовуються на випадок таких змін у розкладі", – розповіли в МАУ.

Пасажиропотік у "Борисполі"

Тільки в липні 2021 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 167 994 пасажирів (з них 735 640 – пасажири регулярних рейсів, 432 354 – нерегулярних).

Реклама

З огляду на, що літо ще не закінчилося, а для туристів після карантину стають доступними польоти в інші країни, в аеропорту закликають користуватися їх послугами.

Раніше ми писали, що:

Інші новини України та світу дивіться ц нашому випуску:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти