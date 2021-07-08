Джек Горобець шукає свою "Чорну Перлину". У Києві по Дніпру дрейфує некерована баржа (відео)

За словами очевидців, на судні нікого немає, а баржа пливе по річці

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 8 липня, в Києві на Дніпрі помітили некеровану баржу, яка дрейфує по річці.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

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"Самостійна баржа. По Дніпру знову дрейфує баржа. Буксира немає, як і людей на судні", – йдеться в повідомленні.

У Мережі вже щосили жартують над одиноким судном в Дніпрі, деякі користувачі навіть звуть Джека Горобця, натякаючи на фільм "Пірати Карибського моря".

"Але ж десь Джек Горобець досі шукає свою Чорну Перлину. А вона ось де", "Не заважайте баржі дрейфувати! Самі спробуйте", "Походу SpaceX буде садити у нас ракету", "Хто підкаже, де на Дніпрі нейтральні води починаються", – пишуть вони.

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Фото: Скріншот

Реклама Фото: Скріншот

Раніше ми повідомляли, що в Києві у травні пізно ввечері помітили самотню некеровану баржу, дрейфує по Дніпру в сторону Одеси.