Ледве стояв на ногах: в Києві водій був настільки п'яний, що не зміг пройти тест на Драгері (відео)

У нетверезого водія Lada не було сил "продути" Драгер – за п'яне водіння йому загрожує штраф в розмірі 17 тисяч гривень

У водія не було сили пройти тест на алкогольне сп'яніння / Фото: колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 25 червня, в Дніпровському районі патрульні зупинили автомобіль Lada. Водій був настільки п'яний, що не зміг пройти тест на стан алкоголю в крові.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Інцидент стався на вулиці Андрія Малишка. Там у водія не було сил "продути" Драгер.

"Зрозумівши, що у нього неприємності – трохи протверезів, але тест на приладі Драгер так і не зміг пройти. До речі, він ще й керував автомобілем без посвідчення водія та без документів на авто. Якщо суд визнає його винним – сума всіх штрафів перевищить вартість його машини", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, якщо суд визнає водія винним, йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. А також він буде позбавлений права керування транспортними засобами на строк один рік.

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Раніше ми повідомляли, що в неділю, 13 червня, в Київській області патрульні зупинили п'яного водія позашляховика, вміст алкоголю в його крові перевищував норму в 25 разів.

Нагадаємо, що в центрі Львова сталася ДТП за автомобілями Tesla і Porsche Cayenne. Після аварії водій першого авто зник. Правоохоронці з'ясували, що жінка керувала автомобілем під дією наркотиків. Перевірка в лікарні показала, що 24-річна дівчина вживала екстазі (MDMA), метамфетамін та амфетамін.