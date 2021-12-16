Електричку Kyiv City Express запустять у Вишгород

Скоро на приміські сполучення можна буде купити квиток онлайн

На Київщині запустять додаткову електричку / Фото: Колаж: Сьогодні

У планах "Укрзалізниці" запуск низки нових приміських маршрутів. Зокрема, планують запуск Kyiv City Express у Вишгород.

Про це повідомив керівник пасажирського спрямування компанії Олександр Перцовський, пише Мінтранс.

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Для цього продовжать електрифікацію шляхів на ділянці Вишгорода.

"Зокрема, на розгляді питання щодо Вишгорода, де зараз не електрифікована ділянка", – каже він.

Крім того, у планах цифровізація.

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"На приміських повідомленнях плануємо найближчим часом перейти від готівки до покупки квитків онлайн", – сказав Перцовський.

За його словами, приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік. Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

Кешбек від "Укрзалізниці"

З 15 грудня "Укрзалізниця" буде повертати своїм пасажирам 10% вартості квитків, куплених через офіційний чат-бот або оплачених карткою Visa.

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Акція діє весь період зимових свят та закінчиться 15 січня 2022 року. Пропозиція поширюється на проїзні документи на потяги далекого сполучення та швидкісні поїзди.

Кешбек повернеться на вашу картку протягом 10 банківських днів, а голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин навіть заявив, що у чат-боті квитки коштують дешевше, ніж на офіційному сайті перевізника або в касах.

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