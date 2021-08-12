Якщо завтра локдаун. Як отримати дозвіл на проїзд в міському транспорті

Керівники підприємств повинні подати заявки на оформлення перепусток, а для оформлення не потрібні додаткові картки

Під час локдауну транспортні картки без дозволів діяти не будуть / Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській міській адміністрації пояснили, як можна отримати спецперепустки, для проїзду у громадському транспорті на випадок локдауну. Виявилось, що цього разу не видаватимуть додаткових карток.

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Про це розповів перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передає пресслужба КМДА.

Як отримати спецперепустку?

Керівники підприємств повинні подати заявки на оформлення перепусток. Там обов'язково потрібно пояснити необхідність роботи під час локдауну.

При оформленні заявки на отримання дозволів керівник подає списки працівників із вказанням номерів їхніх транспортних карток. У разі позитивного рішення керівник отримає відповідний лист, а транспортні картки автоматично активуються. Тобто працівник звичним способом зможе сплачувати за проїзд.

Примітно, що усі інші транспортні картки (без дозволів) у період суворих обмежень діяти не будуть.

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"Місто готується до третьої хвилі пандемії, тож заявки збираються заздалегідь, аби мати можливість їх всі розглянути, і в разі необхідності запустити без авралу. Заявки можна буде подавати і під час імовірного локдауну", – йдеться у повідомленні.

Під час локдауну не потрібно буде купувати додаткових карток. Працюватиме спецперепустка на базі Kyiv Smart Card та Київ Цифровий або картки киянина.

Чи буде можливість проїзду для працівників не критичної сфери

Наразі тестується електронна система для подачі заявок саме для керівників підприємств та ФОПів, які забезпечують життєдіяльність міста. Проте, влада анонсувала розробку механізму для отримання разових дозволів для фізичних осіб за критичної потреби. Але це станеться вже після тестування і виправлення всіх недоліків нової для міста е-системи.

Цей локдаун може стати вже четвертим в Україні. Перший локдаун почався в березні 2020 року, коли в країні зафіксували перші випадки коронавируса, другий – 8 січня 2021 року, а третій – в квітні 2021 року. Під час трьох локдаунів в країні проїзд в громадському транспорті був дозволений лише за спецперепустками, але їх не для всіх вистачало. Багатьом співробітникам критичної сфери довелося йти у відпустку або добиратися на роботу на таксі, оскільки для них не знайшлося спецпропуски.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше головний санлікар країни пояснював, за якої умови в Україні скасують масковий режим. За його словами, ми знімемо маски тільки тоді, коли будуть гарантії, що це не призведе до нового спалаху ковіду.

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Також в МОЗ заявляли, що вакциновані можуть отримати привілеї. Карантинні норми будуть переглядатися в залежності від епідситуації.