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"Це просто жах": у Києві водії скаржаться на величезні ями на "Харківській" (фото)

5 травня, 15:04

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Біля зупинки транспорту на "Харківській" через вбиту дорогу постійно ламаються автобуси – хто повинен відремонтувати проїжджу частину

Кияни скаржаться на жахливий стан зупинки транспорту біля станції "Харківська". Весь асфальт навколо неї зяє в глибоких дірках і вибоїнах. Деякі ями досягають 15-20 сантиметрів у глибину . Через це ламався вже не один автобус.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Коли автобус №108 приїжджає на кінцеву, водії кілька хвилин маневрують, щоб безпечно під'їхати до зупинки. Зробити це дуже складно, щоб не повідбивати в ямах колеса.

"Це просто жах. Ми так їздимо вже кілька років. Ніхто не поспішає відремонтувати територію біля зупинок транспорту. Хоча частина площі з ямами міська влада віддала під приватну парковку. Думали, хоча б власники парковки відремонтують ці вибоїни, але ні", – розповів водій Віктор.

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Зазначимо що ця зупинка – кінцева мінімум для трьох автобусних маршрутів.

Хто повинен відремонтувати дорогу?

У "Київавтодорі" повідомили "Сьогодні", що територія навколо зупинки не в них на балансі.

"Дана ділянка знаходиться на балансі "Київпастрансу". І вони відповідають за його стан, ми тут ні до чого", – відповіли в "Київавтодорі".

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У "Київпастрансі" говорять, що знають про ями біля метро "Харківська".

"Будемо дізнаватися, чи точно на балансі у нас знаходиться ця територія, а також чому її досі не відремонтували", – повідомили нам у КП "Київпастранс".

Водії маршруток додають, що через ці вибоїни не раз ламалися колісні осі в автобусах. Такі навантаження техніка не переносить, особливо стара. Отже, транспортники самі для себе створили проблеми: через невідремонтований асфальт знищують свою ж техніку.

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Нагадаємо, у Запоріжжі яму на дорогах "залатали" зліпками щелеп.

Крім того, раніше ми писали, як київські водії вже за звичкою запам'ятовують місця, де автомобіль може втратити колеса, і знижують швидкість, маневруючи по розбитим вулицями.

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