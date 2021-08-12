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Їздив під кайфом: в Києві затримали нетверезого водія тролейбуса

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
12 серпня, 20:38
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У момент зупинки в салоні громадського транспорту перебували люди
Правоохоронці склали на водія маршрутки протокол / Фото: колаж "Сьогодні"
Правоохоронці склали на водія маршрутки протокол / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 12 серпня, в Києві правоохоронці помітили водія тролейбуса, у якого помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння.

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Про це повідомляє в Facebook пресслужба столичної патрульної поліції.

Патрульні на проспекті Свободи зупинили для перевірки тролейбус ЛАЗ з пасажирами. Вони виявили, що у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Водій погодився на огляд у лікаря-нарколога, той підтвердив, що той вживав наркотики.

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Правоохоронці склали на водія маршрутки протокол, а від керівника тролейбусного депо поліцейські зажадали посилити контроль за водіями, які виїжджають в рейси.

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Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі патрульні поліцейські виявили нетверезого водія маршрутного автобуса. Екіпаж помітив, що водій транспортного засобу порушив вимоги дорожнього знаку 2.2 (проїзд без зупинки заборонений), і зупинили його.

Нагадаємо, що в Сумах водії автомобілів помітив на дорозі мікроавтобус, який петляв по трасі і виїжджав на зустрічну смугу руху. Очевидці запідозрили, що водій нетверезий.

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