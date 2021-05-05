Фото дня. Пасажири штурмують київський метрополітен після вихідних

Кияни після відпочинку і скасування локдауна ринулись у столичну підземку – що там діється вранці 5 травня

У київському метрополітені вранці 5 травня зібрався натовп з пасажирів. Велику чергу біля турнікетів у підземці пояснили обмеженнями у зв'язку з карантином.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Незважаючи на те, що жорсткі обмеження скасували ще 1 травня, ніяких змін у столиці особливо не відчувалося. У транспорті було так само мало людей, у ресторанах, ТРЦ багато відвідувачів не було за невеликими винятками.

/ Фото: Сьогодні

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А ось сьогодні, у перший день після святкових вихідних – скасування карантину став більш ніж помітний.

Так, на станції метро "Позняки" зібралася ціла черга до турнікетів. У метрополітені оголосили, що це результат карантинних обмежень "помаранчевої зони" і першого робочого дня після локдауна і довгих вихідних.

/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, раніше ми показували, як кияни штурмували ТРЦ у перший день після локдауна.

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Як відомо, у Києві з 1 травня пом'якшили карантинні обмеження. Роботу відновлює весь громадський транспорт, а також кафе і ресторани.