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"Героїв парковки" в Києві будуть карати автоматично

16 квітня, 19:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На стадії пілотного проекту плата за парковку автомобілів стягуватися не буде

У Києві тестують першу автоматизовану систему фотофіксації порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспорту без додаткового залучення інспекторів з паркування.

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Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густелев.

За його словами, інноваційна система буде працювати протягом 60 днів на вулиці Басейній, поблизу Бессарабської площі в якості експерименту.

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Там вже встановлені всі необхідні технічні пристрої – 8 пристроїв для фотофіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки і парковки, 6 платіжних терміналів – в кожному по 3 камери, і 12 сенсорних датчиків, які вмонтовані в місця для паркування.

Встановлені камери охоплюють всю парковку.

"Важливо, що всі факти порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів фіксуватимуться в автоматичному режимі, без додаткового залучення інспекторів з паркування. Камери та сенсорні пристрої фіксуватимуть момент зупинки транспортного засобу і час його знаходження на паркувальному майданчику, номерні знаки автомобіля та чи не відбувається порушення правил дорожного руху", – пояснює Олександр Густелев.

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У разі успішної реалізації пілотного проекту буде розглядатися можливість для поступового впровадження цієї системи на інших паркувальних майданчиках міста.

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Заступник КМДА також додав, що на стадії пілотного проекту плата за парковку автомобілів не стягується.

Раніше ми писали, що ділянку зеленої зони в Києві водії перетворили в місиво.

Нагадаємо, в Києві рятувальники не могли дістатися до пожежі через забитий машинами двору.

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Джерело: Сьогодні

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