"Герої паркування": у Києві водії залишають машини прямо на газоні (відео)

Кияни обурені тим, як паркуються водії у Деснянському районі. Помітили чергових "героїв паркування" прямо на газоні біля проїжджої частини.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Інцидент стався на вулиці Градинська.
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"Нащо той газон із тими саджанцями дерев, коли нема де авто запаркувати", – пишуть у Мережі.
Декілька автомобілів стояли на газоні, прямо між посаджених невеликих дерев.
"Троєщина вся так виглядає щовечора!!!! Всі тротуари та газони забиті машинами!" – прокоментувала пыдписниця Наталія.
Історії інших "героїв"
У Києві BMW на парковці обклали бетонними брилами. Все через те, що авто припаркувалося між жовтими блоками, що тісно прилягають до автомобіля. Хтось такий вид паркування не схвалив.
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