Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

"Герої паркування": у Києві водії залишають машини прямо на газоні (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
20 грудня, 10:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мешканці району кажуть, що так паркується вся Троєщина
Відео з автомобілями порушників виклали у Мережу
Відео з автомобілями порушників виклали у Мережу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни обурені тим, як паркуються водії у Деснянському районі. Помітили чергових "героїв паркування" прямо на газоні біля проїжджої частини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Реклама

Інцидент стався на вулиці Градинська.

"Нащо той газон із тими саджанцями дерев, коли нема де авто запаркувати", – пишуть у Мережі.

Реклама

Декілька автомобілів стояли на газоні, прямо між посаджених невеликих дерев.

"Троєщина вся так виглядає щовечора!!!! Всі тротуари та газони забиті машинами!" – прокоментувала пыдписниця Наталія.

Історії інших "героїв"

У Києві BMW на парковці обклали бетонними брилами. Все через те, що авто припаркувалося між жовтими блоками, що тісно прилягають до автомобіля. Хтось такий вид паркування не схвалив.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 442

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти