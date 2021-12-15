"Герой РФ": у "Борисполі" росіянин удавав агента ФСБ (відео)

Чоловік приїхав просити допомоги в українських спецслужб

У "Борисполі" затримали громадянина РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб. Чоловік прибув рейсом з Абу-Дабі.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

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Деталі інциденту

Як стало відомо, 45-річний чоловік прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. Він надав паспортний документ, але запевняв, що це паспорт-прикриття.

За словами росіянина, за його плечима кілька років служби у ФСБ та ГРУ Росії, а також він нібито працював у "команді Путіна" і чекав своєї заслуженої та обіцяної нагороди – медалі Героя Росії.

Чоловік зазначив, що його обдурили та почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один – просити допомоги в українських спецслужб.

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У "Борисполі" росіянин хотів підкупити прикордонників

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземець не зміг підтвердити мету свого візиту до України, тому прикордонники відмовили йому у в'їзді до нашої країни. Чоловік вирішив запропонувати хабар.

Пасажира, який прилетів рейсом із Тбілісі, не пропустили прикордонники.

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