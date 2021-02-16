Місто автомобілів. Скільки машин щодня виїжджає на вулиці Києва

Кількість авто тільки на Троєщині та Воскресенці – близько 38 000

Стало відомо, скільки автомобілів щодня перебуває на вулицях Києва – майже 500 тисяч.

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Про це повідомляє ЛУН в Telegram.

Цікавий спосіб дізнатися придумав Дмитро Бондаренко – за допомогою нейронної мережі проаналізував ортофотоплани, які створені Центром Державного земельного кадастру.

Результати вийшли наступні:

загальна кількість розпізнаних авто в Києві – 493 000,

кількість автомобілів на 1000 жителів – більше 160 (якщо відштовхуватися від офіційного населення),

кількість автомобілів на Оболоні – близько 25 850 (залежить від кордонів мікрорайону),

кількість авто на Троєщині та Воскресенці – близько 38 000.

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Відзначимо, що за іншими підрахунками – команди А + С Україна, в 2015 році на 1000 жителів Києва доводилося 213 автомобілів.

У 2017 році це було вже 257 авто, на 20% більше. А до 2025 року за таких темпів має нараховуватися понад 400.

Раніше ми писали, що ще один автогігант відмовився від виробництва Apple Car. У японській компанії не хочуть міняти свій підхід до випуску автомобілів.

Нагадаємо, незважаючи на безліч чуток, аналітики підрахували, що Apple Car випустять не раніше 2023-2025 року.

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