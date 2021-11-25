Місто скували масштабні пробки – яка ситуація на дорогах Києва (мапа)

На столичних магістралях у годину пік сталося безліч аварій

У столиці ввечері зупинився рух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввечері традиційно утворилися затори. Найскладніша ситуація зараз – у центрі, також не просто проїхати на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Реклама

Лівий берег. Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті стоїть рух.

На Лівобережній затори / Фото: Google Maps

Затор також на Євгена Сверстюка та Дніпровській набережній – тут аварія.

Реклама

На Дніпровській набережній ДТП / Фото: Google Maps

Правий берег. Тут ситуація гірша. Корок на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мосту на Видубичах. На Саперно-Слобідській кілька ДТП.

На Видубичах складно проїхати / Фото: Google Maps

Реклама

Теремками у бік Голосіївської проїхати складно.

Проспект Академіка Глушкова / Фото: Google Maps

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги. Тут є кілька ДТП.

На Проспекті перемоги аналогічна ситуація / Фото: Google Maps

На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.

На Оболоні проїхати транспорту ввечері важко / Фото: Google Maps

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

У центрі складна ситуація / Фото: Google Maps

Окрім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка.

Якої погоди чекати цієї зими?

Багато аварій трапляється через мокрий асфальт.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

Раніше ми писали: