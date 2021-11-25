Місто скували масштабні пробки – яка ситуація на дорогах Києва (мапа)

У Києві ввечері традиційно утворилися затори. Найскладніша ситуація зараз – у центрі, також не просто проїхати на правому березі.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті стоїть рух.
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Затор також на Євгена Сверстюка та Дніпровській набережній – тут аварія.
Правий берег. Тут ситуація гірша. Корок на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мосту на Видубичах. На Саперно-Слобідській кілька ДТП.
Теремками у бік Голосіївської проїхати складно.
Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги. Тут є кілька ДТП.
На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.
Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.
Окрім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка.
Якої погоди чекати цієї зими?
Багато аварій трапляється через мокрий асфальт.
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
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