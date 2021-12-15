Місто ввечері скували затори – яка ситуація на дорогах Києва (мапа)

У Києві ввечері традиційно утворилися затори. Найскладніша ситуація зараз – у центрі, також непросто проїхати правому березі.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. Біля станції метро "Чернігівська" сталася аварія. Затор утворився на Броварському проспекті.
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Правий берег. Тут ситуація гірша. Затор на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мості на Видубичах. На Московському шосе ДТП.
Голосіївський проспект стоїть. На проспекті Академіка Глушкова ДТП.
Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.
На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.
Рух утруднений на проспекті Степана Бандери.
Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.
Крім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка та ін.
Чому в Києві багато заторів?
Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв друг до одного.
"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".
Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.
Раніше ми писали:
- У Києві великі затори: ТОП-5 найпроблемніших доріг.
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