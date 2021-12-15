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Місто ввечері скували затори – яка ситуація на дорогах Києва (мапа)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 19:52
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У місті ввечері сталося дуже багато ДТП
У столиці увечері утворилися серйозні затори
У столиці увечері утворилися серйозні затори / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввечері традиційно утворилися затори. Найскладніша ситуація зараз – у центрі, також непросто проїхати правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Біля станції метро "Чернігівська" сталася аварія. Затор утворився на Броварському проспекті.

На Броварському проспекті ДТП
На Броварському проспекті ДТП / Фото: Google Maps

Правий берег. Тут ситуація гірша. Затор на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мості на Видубичах. На Московському шосе ДТП.

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На Московському шосе сталася аварія
На Московському шосе сталася аварія / Фото: Google Maps

Голосіївський проспект стоїть. На проспекті Академіка Глушкова ДТП.

Рух перекрито на вулиці Лятошинського
Рух перекрито на вулиці Лятошинського / Фото: Google Maps

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Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

У бік Житомирської траси стоїть рух
У бік Житомирської траси стоїть рух / Фото: Google Maps

На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.

ДТП на вулиці Олени Теліги
ДТП на вулиці Олени Теліги / Фото: Google Maps

Рух утруднений на проспекті Степана Бандери.

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.

До центру міста краще не їхати
До центру міста краще не їхати / Фото: Google Maps

Крім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка та ін.

Чому в Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв друг до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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