Готуємося до пробок. У Києві на 2,5 місяці перекриють естакаду Південного моста

Для установки деформаційних швів буде обмежуватися рух транспорту у напрямку до лівого берега

Роботи починають на цих вихідних / Фото: Колаж: Сьогодні

На Південному мосту знову почнеться великий ремонт. Ремонтні роботи стартують на естакаді переправи в районі Видубичів, де триває ремонт опор з заміною деформаційних швів. Як розповіли сайту "Сьогодні" в КК "Київавтодор", роботи почалися на початку серпня і досі тривали під проїжджою частиною.

З 2-го жовтня робітники почнуть ремонт на проїжджій частині. Зокрема, в напрямку лівого берега. Ремонтувати шви планують до 15 грудня.

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У комунальній корпорації "Київавтодор" кажуть, що планують замінити на естакаді 4-6 деформаційних швів, але все залежить від погодних умов.

"Всього на Південному мосту 46 деформаційних швів, 28 з них вже замінили. Залишилося ще 18. Якщо буде хороша погода, то ми замінимо 6 деформаційних швів до грудня. Щоб замінити один шов повністю розбирається половина естакади. Новий деформаційний шов фактично вварюють в конструкцію мосту", – розповіли сайту "Сьогодні" в "Київавтодорі".

Нові деформаційні шви місто закупило у німецької компанії MAURER. Їх виготовили на заводі в Німеччині.

"Їх уже привезли до Києва з Німеччини. Для установки деформаційних швів буде частково обмежуватиметься рух транспорту у напрямку до лівого берега. Для проїзду буде поетапно закрито 1,5 смуги руху на трьохполосній естакаді. За технологією – встановлюється одна половина деформаційного шва, а потім інша", – пояснюють в "Київавтодорі".

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Підрядна організація почне роботи вже на ці вихідні. Там знімуть дорожнє полотно на естакаді.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00.

Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Київради.

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"Щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. Економія часу, здоров'я і засобів на паливо – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд, або роботи проводяться в нічний час доби", – пише автор.

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