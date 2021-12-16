Готуємось до снігу. У метро нагадали, як перевозити лижі та санки

В Київському метрополітені підготували правила перевезення лиж та санок під час зимового сезону.
Про це пише пресслужба КП "Київський метрополітен".
З основних обмежень:
Далі по темі
- будь-який об'ємний багаж понад 200 см за сумою вимірів перевозити заборонено;
- довгоміри (вудилище, планка) понад 220 см перевозити заборонено.
Дозволено безкоштовно (у межах можливого габариту):
- ручну поклажу;
- контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 120 сантиметрів;
- дитячі коляски, колісні крісла, палиці, милиці, ходунки та інші засоби, якими користуються маломобільні групи населення;
- музичні інструменти у чохлах або належній упаковці;
- спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) у чохлах або у належній упаковці.
За додаткову плату (у межах можливого габариту):
- ручна поклажа понад дві одиниці – багаж, що перевищує встановлений безкоштовний габарит (120 см за сумою розмірів).
У Києві оновлять громадський транспорт
Київ має намір укласти кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці гроші планують оновити транспорт – купити 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.
Таке рішення підтримали депутати Київради. Планують взяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн. євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої ємності, а саме:
- 65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 метра,
- 72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 метра.
"Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, у тому числі людей із інвалідністю", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали:
- Суди затягуються. Що буде з метро на Виноградар.
- У Київському метро з'явилися лежачі місця? Пасажири показали дивні фото.