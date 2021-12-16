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Готуємось до снігу. У метро нагадали, як перевозити лижі та санки

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 06:00
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Вимірювання розміру багажу на станції метро проводить працівник контрольного пункту
У метро діють правила перевезення багажу
У метро діють правила перевезення багажу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Київському метрополітені підготували правила перевезення лиж та санок під час зимового сезону.

Про це пише пресслужба КП "Київський метрополітен".

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З основних обмежень:

  • будь-який об'ємний багаж понад 200 см за сумою вимірів перевозити заборонено;
  • довгоміри (вудилище, планка) понад 220 см перевозити заборонено.

Дозволено безкоштовно (у межах можливого габариту):

  • ручну поклажу;
  • контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 120 сантиметрів;
  • дитячі коляски, колісні крісла, палиці, милиці, ходунки та інші засоби, якими користуються маломобільні групи населення;
  • музичні інструменти у чохлах або належній упаковці;
  • спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) у чохлах або у належній упаковці.

За додаткову плату (у межах можливого габариту):

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  • ручна поклажа понад дві одиниці – багаж, що перевищує встановлений безкоштовний габарит (120 см за сумою розмірів).

У Києві оновлять громадський транспорт

Київ має намір укласти кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці гроші планують оновити транспорт – купити 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.

Таке рішення підтримали депутати Київради. Планують взяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн. євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої ємності, а саме:

  • 65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 метра,
  • 72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 метра.

"Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, у тому числі людей із інвалідністю", – йдеться у повідомленні.

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