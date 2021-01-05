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Готуйте дрібні гроші. Чому в маршрутках Києва перестали оплачувати проїзд банківськими картами

5 січня, 12:57

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Влада в черговий раз перенесла введення в експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду

В автобусах, які працюють на маршруті №250 (станція метро "Позняки" – вул. Олени Пчілки) відключили обладнання по оплаті проїзду банківськими картами і смартфонами. Сайт "Сьогодні" розібрався, що відбулося насправді.

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Це перша в Києві приватна маршрутка, де можна було оплатити проїзд без оплати готівкою. До речі, вартість проїзду в цій маршрутці – 6 гривень. У соціальних мережах кияни пишуть, що вже звикли до такої оплати проїзду, а тепер їм доведеться знову діставати купюри і дріб'язок з гаманців.

Оплачувати проїзд за допомогою банківських карт і смартфонів в маршрутці №250 стало можливо з 18 вересня минулого року. Перевізник перший в Києві встановив в 11 автобусах спеціальне обладнання і валідатори.

"Ніхто не закривав сам проєкт. Ми тимчасово призупинили роботу обладнання з оплати проїзду. Так, зараз всі валідатори вимкнені. Ми зібрали масив даних по можливим технічним помилкам і поломок. Оскільки запланований локдаун, і пасажиропотік на маршруті впав, ми вирішили за цей час удосконалити систему оплати проїзду – виправити всі помилки і недоліки. Після закінчення локдауна пасажири, які користуються маршрутками, зможуть знову оплачувати проїзд за допомогою банківських карт", – розповіли сайту "Сьогодні" в компанії по перевізникам пасажирів.

Там пояснюють, що проводити налагоджувальні роботи на діючому маршруті ризиковано – може відбутися збій в роботі обладнання. Тому вирішили все зробити під час локдауна.

"Всі намічені плани залишаються в силі. Але проєкт експериментальний. Нам потрібно було зрозуміти, як буде працювати обладнання в різних погодних умовах і в режимі постійної вібрації. Крім іншого, ми плануємо встановити наше обладнання, щоб столичні пільговики могли оплачувати проїзд в наших маршрутках "Картою киянина". Технічно ми до цього готові. Потрібно вирішити бюрократичні моменти з міською владою", – пояснив нам представник перевізника.

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Нагадаємо, 31 грудня минулого року столична влада в черговий раз перенесла введення в експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва. Ведення обов'язкового електронного квитка в маршрутках перенесли з 1 січня 2021 року на 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, що закон про єдиний електронний квиток Верховна Рада прийняла ще в 2017 р ., таким чином підтримавши його впровадження в українську транспортну систему.

Ще влітку 2015 року в київському метро з'явилися перші жовті турнікети, які почали приймати банківські картки .

Відео: Сьогодні

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транспорт Київ оплата проїзд банківські картки

Джерело: Сьогодні

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