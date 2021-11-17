Готові купити взимку велосипед та стрибати через турнікети: думки киян про проїзд по 20 грн (відео)

Подорожчання до 20 гривень порівняли з тим, що це як від себе щодня відірвати пакет молока

Мешканці Києва висловились про подорожчання проїзду у транспорті до 20 гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня 2022 року проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає з 8 до 20 гривень. Мешканці столиці лютують – вони проти такого різкого стрибка. І лише небагато оптимістів вірять, що це допоможе покращити транспорт, на якому щодня їздять тисячі людей.

Кореспондент "Сьогодні" прогулявся в центрі Києва і запитав людей про майбутнє подорожчання.

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Скільки потрібно буде платити за день

У середньому опитані сайтом "Сьогодні" кияни здійснюють понад 4 поїздки на день. Це означає, що понад 100 гривень йтиме на проїзд.

"Думка дуже-дуже негативна. Мінімум 3-4 поїздки на день. Це дуже вдарить по кишені. Я за здоровий спосіб життя, його вестимемо, а що робити", – сказала нам мешканка столиці.

Ще один перехожий назвав ситуацію "повним кошмаром".

"20 гривень за відсутності нормальної пенсії за інвалідності 1850 гривень, потрібно ще одягтися, харчуватися та купити якісь ліки та одна поїздка 20 гривень? У день мінімум 4 поїздки. 100 гривень на день. Якщо їздити 15 днів на місяць, то на дорогу йтиме щонайменше 1500 гривень. Залишається 300 гривень", – пояснив він.

Стрибнуть через турнікет за 20 гривень

Таку думку висловили переважно молоді люди. Мовляв, ціна надто велика, тому доведеться оминати нововведення.

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"А інакше зараз ніяк. За 20 гривень у метро – готовий", – сказав хлопець на Контрактовій площі.

"От ще б і зарплата подорожчала!"

Люди кажуть, що якби отримували в середньому 15-20 тисяч гривень зарплати, 20 гривень за проїзд – це була адекватна ціна.

"Хотілося б, щоб якось зарплата подорожчала разом із транспортом. Щодо маршруток та трамваїв – якість транспорту не змінювалася за останні роки".

Сподіваються, що влада передумає

Рішення підвищити тариф із надією називають "психологічним ходом".

"Таке відчуття, що може все-таки передумають. Сподіватимемося. Я думаю, що потім скинуть ціну. Спочатку сказали, що піднімуть до 20, а в результаті зроблять людям "легше" і підвищать до 14".

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Міському транспорту шукають альтернативу

Багатьох карантин уже пересадив на велосипеди. Але тепер ще більше мешканців столиці кажуть, що мають намір їх придбати – незважаючи на те, що ціну підвищать узимку.

"Я катаюся на велосипеді щодня на роботу. Це дуже зручно. Я не робив ковід-сертифікат, і навіть 20 гривень метро – це дичина".

Люди кажуть, що й так велосипедами їздять часто, а "тепер це буде ще частіше" .

Також багато пенсіонерів зібралися більше ходити пішки – якщо погода та стан здоров'я дозволятимуть. У той же час, чоловік років 35-40 нам сказав, що взимку некомфортно ходити пішки і він вважає за краще проїхати у транспорті за 20 гривень.

Дедалі більше людей почали замислюватися і над тим, щоб придбати власний автомобіль.

Чи вірять кияни в оновлення транспорту

Багато хто скаржиться, що транспорт не оновлювався дуже довго – якими були жовті трухлі маршрутки, такими і залишилися.

"Думаю, що подорожчання буде, а наступного результату не буде".

Люди кажуть, що транспорт уже дорожчав із 8 до 10 гривень "і нічого не оновлювалося" .

"Ніколи нічого не оновиться. Куплять пару трамваїв із Польщі або Чехії – це весь їхній бізнес".

Лають владу

Ні ціни, ні Зеленський уже нікого не влаштовує, сказав нам ще один перехожий.

"Творять, що хочуть. Ще гірше, ніж за Яничка було. Що ж ви робите, виродки? А щодо штрафів у 17 тисяч, де є такі зарплати? Сядьте в трамвай і подивіться, як люди живуть!"

Скарги звучали не лише на адресу президента, а й мера Києва Віталія Кличка.

"Я взагалі не розумію. Ми його вперше пробачили – із 4 грн зробив 8 грн. Тепер із 8 грн скільки він хоче? Він що божевільний? Він що ніколи не жив життям нормальних людей?" 20 гривень – це від себе відірвати щодня пакет молока. Придурки вони", – заявив пенсіонер на камери журналістів "Сьогодні".

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