Хасиди їдуть до Умані: в міжнародному аеропорту "Бориспіль" чергують більше сотні копів

Всі хасиди вважають, що якщо вони зустрінуть Новий рік (Рош ха-Шана) біля могили цадика Нахмана, то наступний рік буде дуже щасливим для них

У дні прибуття паломників-хасидів посилили охорону. Фото: колаж "Сьогодні"

В Умані завершують підготовку до прийому тисяч паломників-хасидів, щоб вони могли відповідно до своїх традицій відсвяткувати іудейський новий рік (Рош ха-Шана), що їм не вдалося зробити в 2020 році. Більше 120 поліцейських Київщини зараз забезпечують безпеку і порядок у міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час прильоту паломників на територію України.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

"Поліція Київщини проводить комплекс безпекових заходів аби ізраїльтяни та громадяни інших іноземних держав провели свято юдейського Нового року у безпеці", – зазначив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний.

Ситуаційний центр на території аеропорту. Фото: Нацполіція області/Facebook

Відзначимо, що на території аеропорту Бориспіль розгорнули Ситуаційний центр, який систематизує інформацію, яка надходить, також координує діяльність нарядів.

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Хасиди починають прилітати в Україну. Фото: Нацполіція області/Facebook

Чому хасиди здійснюють паломництво до Умані

Паломництво хасидів до Умані – паломництво євреїв, які сповідують одне з течій іудаїзму хасидизм, а саме брацлавські хасиди.

Всі євреї, які представляють брацлавську течію хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть Новий рік (Рош ха-Шана) біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим для них. Вони приїжджають до Умані цілими громадами, разом з дітьми. Деякі хасиди приїжджають кілька разів за життя, деякі – щорічно.

Ті євреї, які не мають коштів на поїздку на Україну, звертаються за допомогою до спеціальних структур Ізраїлю, які займаються благодійністю. Вони оплачують проїзд громаді, надають їм продукти і засоби на оренду житла в Умані.

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З 2010 року між Україною і Ізраїлем було підписано угоду про взаємний безвізовий в'їзд в країну. Завдяки цьому очікувалося масове паломництво хасидів в Україну. Однак з деяких причин багато хасидів так і не потрапили до Умані. У 2018 року же в Умані було вже близько ста тисяч хасидів. У 2010 році був ювілей цадика Нахмана – 200 років від дня смерті.

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