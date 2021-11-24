І так зійде: в електричці Києва заклеїли розбите вікно рекламою (фото)

У Києві хтось розбив вікно в одному із вагонів міської електрички. Працівники вирішили заклеяти все рекламою.
Фото з'явилося в Telegram-каналі "Київ оперативний".
Подробиці
Вікно, яке хтось розтрощив, працівники заклеїли друкованою рекламою. Але вони навіть не прибрали скло, що залишилося на сидіннях та на підлозі.
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У якій саме електричці це сталося – невідомо.
В електричках Київської області вимагатимуть COVID-документи
У Київській області змінюються правила подорожейу приміському сполученні. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки.
Так, з 13 листопада проїзд у всіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:
- сертифіката про вакцинацію;
- негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
- негативного експрес-тесту на COVID -19, зробленого лише за 72 години до рейса.
У разі відсутності одного із зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.
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