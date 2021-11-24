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І так зійде: в електричці Києва заклеїли розбите вікно рекламою (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
24 листопада, 11:36
В закладинки
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Інцидент трапився в одному з вагонів міської електрички
Скло працівники електрички не прибрали / Колаж "Сьогодні"
Скло працівники електрички не прибрали / Колаж "Сьогодні"

У Києві хтось розбив вікно в одному із вагонів міської електрички. Працівники вирішили заклеяти все рекламою.

Фото з'явилося в Telegram-каналі "Київ оперативний".

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Подробиці

Вікно, яке хтось розтрощив, працівники заклеїли друкованою рекламою. Але вони навіть не прибрали скло, що залишилося на сидіннях та на підлозі.

У якій саме електричці це сталося – невідомо.

В електричці розбите скло заклеїли рекламою. Фото: Telegram-каналу "Київ оперативний"
В електричці розбите скло заклеїли рекламою. Фото: Telegram-каналу "Київ оперативний"

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В електричках Київської області вимагатимуть COVID-документи

У Київській області змінюються правила подорожейу приміському сполученні. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки.

Так, з 13 листопада проїзд у всіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:

  • сертифіката про вакцинацію;
  • негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
  • негативного експрес-тесту на COVID -19, зробленого лише за 72 години до рейса.

У разі відсутності одного із зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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