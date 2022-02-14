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З київського метрополітену зникнуть касири. Як купити квиток

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 17:49
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Міра тестується у певні години лише на кількох жвавих станціях
Шість станцій метро у столиці працюватимуть по-іншому
Шість станцій метро у столиці працюватимуть по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій метро працюватимуть в автоматизованому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

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Зокрема це станції "Житомирська" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Іподром" (вест. №1), ""Харківська" (вест .№ 1) та "Бориспільська" (вест. №2).

"Для придбання разових qr-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали "Київ Цифровий", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо також, що оплатити проїзд можна за допомогою програми "Київ цифровий" та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.

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Коли у Києві відкриють станцію метро "Львівська брама"

Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проекту з будівництва виходу зі станції метро "Львівська брама". Проектні роботи коштуватимуть 73,4 мільйона гривень.

Головна особливість у тому, що вихід зі станції-довгобуду вже планують зробити не на Львівській площі, як обіцяли минулими роками, а трохи далі – у районі вулиць Січових стрільців та Кудрявського узвозу.

У завданні на проектування "Будівництво станційного комплексу "Львівська брама" з будівництвом входу" прописано, що зовнішній вхід (вихід) станції передбачено у місці, обмеженому вулицями Січових стрільців, Кудрявський узвіз та Кудрявській, з огляду на містобудівну ситуацію та рішення Київради від 01.00. 88/4900 "Про запровадження мораторію на нове будівництво та відведення земельних ділянок у межах Львівської площі".

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