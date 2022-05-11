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З метро Києва приберуть вагони російського виробництва

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11 травня, 16:35
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У Міжнародній асоціації громадського транспорту обіцяють свою допомогу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Київський метрополітен набув членства у Міжнародній асоціації громадського транспорту, яка об'єднує майже 2000 учасників зі 100 країн світу. Сайт "Сьогодні" дізнавався, що отримають кияни від членства у цій структурі.

Як розповіли нам у Київському метрополітені, там планують розпочати активний процес з модернізації та заміни вагонів російського виробництва, якими користується столичне метро, а у Міжнародній асоціації обіцяють допомогу у цьому питанні. Загалом на лініях київської підземки зараз експлуатується 821 вагон. 726 у різні роки були виготовлені на заводах, що знаходяться в РФ.

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До Міжнародної асоціації громадського транспорту входять виробники вагонів та іншого обладнання для наземного транспорту та підземки. Там займаються питаннями нових закупівель та наданням технічних експертиз із переоснащення метро, модернізації рухомого складу.

Члени організації висловили готовність обговорювати різні проєкти щодо підтримки та допомоги Київському метрополітену. Київ має намір відмовитися від вагонів російського виробництва, і цей процес, як обіцяють у Київському метрополітені, відбуватиметься невідворотно.

"Наразі ми маємо завершений проєкт, у рамках якого було модернізовано 135 вагонів метрополітену за рахунок Кіотського протоколу на Крюківському вагонобудівному заводі та фактично є конструктивно новими одиницями транспорту. Також перед початком війни місто підготувало проєкт спільно з ЄБРР на закупівлю 50 нових вагонів. Велася підготовка проєкту з Європейським інвестиційним банком щодо закупівлі рухомого складу. Обидва проєкти передбачали роботу з європейськими виробниками за сучасними стандартами. Ці проєкти будуть продовжені та реалізовані містом – крок за кроком до повного завершення", – розповіла сайту "Сьогодні" заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Вона наголошує, що зараз основне завдання Київського метрополітену — відновити пасажирські перевезення та забезпечити для киян надійне укриття на випадок нових ракетних обстрілів міста.

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"Проєкти щодо заміни рухомого складу тривають і будуть реалізовані. Поки йде війна, ми не можемо назвати точну дату повної заміни вагонів російського виробництва, але ми не можемо зараз гаяти час і не думати на перспективу", — повідомила "Сьогодні" Наталія Макогон.

Заберуть таблички країни-агресора

У вагонах Київського метро пасажирів стали дратувати таблички, на яких вказано завод-виробник техніки, а саме — вагонів, які були виготовлені в Російській Федерації. Їх намагаються відірвати, а на деяких з'являються нецензурні слова.

Через те, що деякі написи не вдається змити, у метрополітені задумалися про те, щоб забрати їх взагалі.

"Наявність табличок заводів-виробників у салонах вагонів метрополітену обумовлена вимогою правил технічної експлуатації метрополітенів України, затверджених наказом Міністерства транспорту України у 2003 році. Водночас наше підприємство розгляне питання щодо зміни місць розміщення цих табличок", – повідомили сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

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