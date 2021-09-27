З міжнародного аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти в Ташкент: розклад рейсів

Вчора узбецька державна авіакомпанія Uzbekistan Airways повернулася в міжнародний аеропорт "Бориспіль" на маршрут Ташкент-Київ-Ташкент.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.
"Зараз рейси будуть виконуватися один раз на тиждень – у неділю", – йдеться в повідомленні.
Правила перетину кордону
Іноземці, які в'їжджають в Узбекистан зобов'язані до реєстрації надати довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус (за останні 72 години) з негативним результатом.
Також зберігається порядок в'їзду без будь-яких обмежень з довідкою про вакцинацію, визнаної на міжнародному рівні або довідці про наявність антитіл проти коронавірусної інфекції в крові.
При в'їзді на авто, особи, які в'їжджають до Республіки проходять експрес-тестування на антиген коронавірусної інфекції.
В Узбекистані діє обов'язковий масковий режим, соціальна дистанція, а також дезінфекція.
Раніше ми писали:
- Коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
- А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.