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З міжнародного аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти в Ташкент: розклад рейсів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 вересня, 16:30
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Туристи, які в'їжджають в країну зобов'язані до реєстрації надати довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом
Рейс в Узбекистан буде виконуватися раз на тиждень
Рейс в Узбекистан буде виконуватися раз на тиждень / Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Вчора узбецька державна авіакомпанія Uzbekistan Airways повернулася в міжнародний аеропорт "Бориспіль" на маршрут Ташкент-Київ-Ташкент.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.

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"Зараз рейси будуть виконуватися один раз на тиждень – у неділю", – йдеться в повідомленні.

Літак авіакомпанії вже в "Борисполі"
Літак авіакомпанії вже в "Борисполі" / Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Правила перетину кордону

Іноземці, які в'їжджають в Узбекистан зобов'язані до реєстрації надати довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус (за останні 72 години) з негативним результатом.

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Також зберігається порядок в'їзду без будь-яких обмежень з довідкою про вакцинацію, визнаної на міжнародному рівні або довідці про наявність антитіл проти коронавірусної інфекції в крові.

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При в'їзді на авто, особи, які в'їжджають до Республіки проходять експрес-тестування на антиген коронавірусної інфекції.

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В Узбекистані діє обов'язковий масковий режим, соціальна дистанція, а також дезінфекція.

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