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Через Atlas Weekend продовжать роботу київського метрополітену: розклад

9 липня 2021 12:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Також увечері можливе обмеження роботи станції метро "Виставковий центр"

У Києві 9 липня роботу столичної підземки продовжать на годину. У столиці проходить музичний фестиваль "Atlas Weekend".

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки в Facebook.

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"Зауважимо, що на час заходу можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після завершення концертів", – пишуть у відомстві.

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У підземці відзначають, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Режим роботи метро. Фото: Київський метрополітен/Facebook
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Режим роботи метро. Фото: Київський метрополітен/Facebook

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Раніше ми писали, що в Київському метрополітені розповіли, коли побудують метро на Виноградар.

Нагадаємо, в київському метрополітені тендітна дівчина побилася з чоловіком.

Також ми писали, що на станції метро "Дорогожичі" пасажири спостерігають сліди від потоків води, яка якимось чином потрапила на станцію.

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