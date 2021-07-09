Через Atlas Weekend продовжать роботу київського метрополітену: розклад

У Києві 9 липня роботу столичної підземки продовжать на годину. У столиці проходить музичний фестиваль "Atlas Weekend".

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки в Facebook.

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"Зауважимо, що на час заходу можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після завершення концертів", – пишуть у відомстві.

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У підземці відзначають, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Раніше ми писали, що в Київському метрополітені розповіли, коли побудують метро на Виноградар.

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