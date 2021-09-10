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Через футбол увечері 11 вересня в Києві тимчасово закриють три станції метро

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
10 вересня, 20:37
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Столичний метрополітен попередив про можливі обмеження в роботі станцій 11 вересня
Можуть закрити станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Колаж: "Сьогодні"
Можуть закрити станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Колаж: "Сьогодні"

11 вересня в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Дніпро-1" (Дніпро) можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Про це повідомляє прес-служба Метрополітену.

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Зокрема, можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу (початок гри о 19:30), а після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності. Закликаємо дотримуватися маскового режиму", – йдеться в повідомленні.

Запуск метро на Виноградар знову перенесли

Раніше ми повідомляли, що "Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену в житловий масив Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни здавання робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.

"Київметробуд" домагається від Київського метрополітену внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар в судовому порядку.

"Пункт 2.1" Підрядник... завершує і передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться в тексті постанови.

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На цьому етапі генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але сума фінансування робіт з будівництва метрополітену в 2017-2021 роках становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

"Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити – не вистачає коштів. Для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.

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