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Через переповнений транспорт локдаун у Києві можуть посилити

24 березня, 13:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обмеження в транспорті за кількістю пасажирів у салоні діють уже кілька днів

Якщо не будуть виконуватися обмеження в громадському транспорті Києва, то локдаун може стати ще жорсткішим.

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Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні громадським транспортом повинні користуватися тільки ті, кому необхідно добиратися на роботу.

"Давайте більш свідомо ставитися до реалій, в яких ми живемо вже більше року, розуміти всі ризики власної легковажності. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада і уряд ухвалюватимуть рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде більш жорсткий локдаун", – заявив Кличко.

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Кличко підкреслив, що минулого року велике невдоволення викликало рішення зупинити метро і введення спеціальних перепусток на наземному транспорті.

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Раніше ми писали, що в Києві з суботи подорожчає проїзд у маршрутках. Причиною такого рішення називають локдаун.

Також ми писали, що в Києві діють обмеження "червоної зони", тому громадський транспорт має право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності салону.

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транспорт Київ коронавірус локдаун

Джерело: Сьогодні

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