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Через трагедію у Києві паралізовано рух – жінка потрапила під трамвай

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 листопада, 14:41
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Наразі затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19
У столиці жінка потрапила під трамвай
У столиці жінка потрапила під трамвай / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Кирилівській, 160Б жінка потрапила під трамвай. Рух електротранспорту паралізований.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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"Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська/Сирецька у напрямку вул. Героїв Дніпра через попадання людини під трамвай. На місце викликані поліція та МШД", – йдеться у повідомленні.

Рух трамваїв паралізований
Рух трамваїв паралізований / Фото: dtp.kiev.ua

Як повідомляють у Мережі, жінка загинула на місці.

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Потрапила під трамвай через телефон

Раніше у Києві був схожий випадок. У Дніпровському районі столиці на зупинці "Бульвар Ярослава Гашека" 30-річна жінка потрапила під трамвай. Вона залишилася живою, але сильно травмованою.

"Жінка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона йшла рейками і при цьому розмовляла по телефону. Жінка явно відволіклася на розмову, послизнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього. На цей момент жінка госпіталізована з переломами ніг. На неї чекає тривале лікування, оскільки травми дуже серйозні. Ми закликаємо киян бути обережними, не відволікатися на розмови по телефону та переходити дорогу лише в обладнаних для цього місцях", – розповіли сайту "Сьогодні" у КП "Київпастранс".

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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